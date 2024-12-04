Теплоснабжение Благовещенска восстановлено после аварии на ТЭЦ

В Амурской области идет ликвидация последствий технологического сбоя на Благовещенской ТЭЦ. Снабжение теплом столицы региона восстановлено в полном объеме, сообщили в пресс-службе областного правительства. По информации областного министерства ЖКХ, произошла авария на паропроводе редукционно-охладительной установки. Пострадавших в результате инцидента нет, аварийный участок основного паропровода отключен.

Власти уточнили, что аварийная ситуация на ТЭЦ была зафиксирована сегодня, 4 декабря, в 5:57. Выработка электроэнергии пока снижена, так как для ликвидации последствий аварии специалистам пришлось отключить все турбо- и котлоагрегаты. По распоряжению филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы» ведутся веерные ограничения электроснабжения.

Без электроэнергии оставались села пяти районов и город Райчихинск, на данный момент энергоснабжение там полностью восстановлено. По-прежнему действуют ограничения в Благовещенске и Благовещенском районе: здесь возвращают электроэнергию одним потребителям, но отключают других.

В АО «Амурские электрические сети» (филиал ДРСК) уточнили, что ограничения энергоснабжения не затрагивали социально значимые объекты, отвечающие за жизнеобеспечение (водозаборы и котельные), часть котельных переведены на дизельные электростанции. «Мы пока не получили распоряжения от системного оператора на полную отмену ограничений»,— сообщили в энергокомпании. Работы на ТЭЦ энергетики обещают завершить сегодня, 4 декабря.

Анна Яшина, Благовещенск