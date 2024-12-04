Бастрыкин затребовал отчета по делу о покушении на убийство участника СВО в Батайске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководства донского следственного управления доклад о результатах расследования уголовного дела о покушении на убийство участника СВО в Батайске. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

Преступление было совершено в сентябре 2023 года. Подозреваемым является выходец из Азербайджана.

Как отмечается в сообщении СК, дело о покушении на убийство было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Однако, надзорное ведомство вернуло материалы для дополнительного расследования. Сейчас следователи обжалуют это решение.

Вадим Водолазов