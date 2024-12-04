Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бастрыкин затребовал отчета по делу о покушении на убийство участника СВО в Батайске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководства донского следственного управления доклад о результатах расследования уголовного дела о покушении на убийство участника СВО в Батайске. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

Преступление было совершено в сентябре 2023 года. Подозреваемым является выходец из Азербайджана.

Как отмечается в сообщении СК, дело о покушении на убийство было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Однако, надзорное ведомство вернуло материалы для дополнительного расследования. Сейчас следователи обжалуют это решение.

Вадим Водолазов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...