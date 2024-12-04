Запретный майнинг сладок

Майнинг снова в моде: котировки биткойна бьют рекорды, делая добычу криптовалюты очень выгодной. Однако степень этой выгоды значительно разнится в зависимости от того, в какой точке страны добывается цифровая валюта. Как показывает исследование АКРА, самые интересные для майнеров регионы России могут оказаться недоступными в случае введения ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правительство России готовит указ, который введет запрет или значительные ограничения на майнинг криптовалюты в отдельных регионах страны «со сложной режимно-балансовой ситуацией в электроэнергетике». Таких регионов в правительстве насчитали 13.

Как сказано в протоколе заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергии, с 1 декабря 2024 года по 15 марта 2025 года будет введен запрет на майнинг криптовалют в Иркутской области, отдельных районах Бурятии и Забайкальского края. Далее запрет в этих регионах будет действовать ежегодно в период пиковых нагрузок — с 15 ноября по 15 марта — вплоть до 2031 года. В Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках, Северной Осетии—Алании, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР предлагается ввести ограничения с 1 декабря 2024 года по 15 марта 2031 года.

Власти хотят ограничить добычу криптовалют в тех регионах, где нагрузка на электросети и так высока, а электроэнергии может не хватать на нужды населения в пиковые нагрузки осенне-зимнего периода. Но многие из этих регионов крайне интересны для майнеров, так как добывать там криптовалюту выгоднее всего.

Майнинг криптовалюты — дело энергозатратное. Одна майнинг-машина ASIC Miner в зависимости от модели может потреблять от 1 до 5,5 кВт•ч. То есть в среднем ее суточное энергопотребление составит 72 кВт•ч, а в месяц — 2160 кВт•ч. Это немного.

Напомним, 1 ноября правительство РФ уже ввело лимит на потребление электроэнергии для майнинга физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, на уровне 6 тыс. кВт•ч. Как отмечается в недавнем исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), даже после введения этой нормы содержать у себя дома одну майнинг-машину смог бы любой желающий — без переплат и оформления статуса ИП. В этот лимит теоретически могли бы уложиться даже три постоянно работающих аппарата, добывающих криптовалюту.

Согласно действующим тарифам, дешевле всего майнинг обходится в Иркутской области, Республиках Хакасия и Дагестан, а также в Тюменской области. Содержание трех средних по характеристикам машин ASIC Miner обойдется в этих регионах владельцу в 9–16 тыс. руб. в месяц, следует из отчета АКРА. Дороже всего такой домашний бизнес обойдется хозяину в Республиках Крым, Калмыкия и Тыва — 43–47 тыс. руб. в месяц.

Однако майнинг в домашних условиях как массовое явление уходит в прошлое — сегодня добычей криптовалют занимаются почти исключительно в промышленных масштабах. Именно с этим явлением в первую очередь и пытаются бороться в Минэнерго. Новые же ограничения между тем оставляют индустрию без самых выгодных для этого бизнеса зон: в Иркутской области добывать криптовалюту теперь можно будет только вне отопительного сезона в регионе, а про майнинг в Дагестане придется забыть и вовсе до весны 2031 года.

Введение новых ограничений, отмечает АКРА, безусловно, существенно перекроит российскую майнинговую индустрию. Инвесторам, ранее сделавшим ставку на самые выгодные для майнинга регионы, теперь придется искать новое место для ведения бизнеса. Из имеющихся же вариантов наиболее выгодными с точки зрения счетов за электроэнергию остаются Хакасия и Тюменская область. Небольшие же игроки, как полагают в АКРА, либо перейдут в статус индивидуальных предпринимателей, либо вовсе откажутся от идеи заработать на майнинге.

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Кирилл Сарханянц