«Цифровые кочевники» отправляются в путь

«Цифровые кочевники» сглаживают неравномерное развитие мировой экономики, полагает Всемирный экономический форум. Благодаря удаленным работникам растут доходы отдаленных или развивающихся государств, которые прежде во многом зависели от сезонных туристических поступлений. Вопреки ожиданиям окончание пандемии не сказалось на «цифровых кочевниках» — их становится все больше. Причем в число «номадов» входит не только молодежь, но и представители более зрелых поколений, в том числе в возрасте старше 55 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вирус ушел, «кочевники» остались

Как известно, пандемия COVID-19, карантин и самоизоляция привели к резкому распространению режима удаленной работы. Однако с завершением коронавирусных ограничений все больше компаний и организаций стали возвращать своих работников в офисы. Тем не менее популярность «цифрового кочевничества», появившегося задолго до пандемии, не снижается. Считается, что термин «цифровой кочевник» (digital nomad) был впервые употреблен в одноименной книге Дэвида Маннерса и Цугио Макимото, вышедшей в 1997 году. Все больше людей не хотят быть привязанными к конкретному месту проживания и благодаря развитию технологий и скоростного интернета находят способы работать удаленно, в том числе из других стран.

По подсчетам специализированного портала A Brother Abroad, сейчас в мире насчитывается более 35 млн «цифровых кочевников». Совокупный экономической эффект от их деятельности оценивается в $787 млрд. Исследовательская компания MBO Partners сообщает, что в настоящее время 18,1 млн граждан США (11% от общего числа работников) называют себя «цифровыми кочевниками». Это на 4,7% больше, чем в 2023 году, и на 147% больше, чем в 2019-м. MBO Partners отмечает, что с начала 2020 года число «цифровых кочевников» с традиционными видами занятости (штат, полный рабочий день, не фриланс и т. п.) более чем утроилось. Однако по мере возвращения людей в офисы их число сокращается: в 2024 году таких работников стало меньше на 5% по сравнению с 2023 годом. При этом растет число независимых «цифровых кочевников» — фрилансеров, самозанятых и т. п. В 2024 году таких стало больше на 20% по сравнению с 2023-м. И темпы популярности подобного вида занятости растут: в 2023 году число независимых «цифровых кочевников» по сравнению с 2022 годом увеличилось на 14%.

Эксперты полагают, что основным драйвером роста (см. диаграмму) являются представители поколения Z (годы рождения 1997–2012). Они взрослеют, заканчивают учиться и начинают работать, но не спешат привязывать себя к конкретному месту проживания и благодаря своей технической продвинутости все чаще пополняют армию «цифровых кочевников». С учетом более взрослых миллениалов, которые уже давно распробовали удаленную работу, представители этих двух поколений составляют большинство «цифровых кочевников» (64%). Однако доля более старших поколений, которые родились в эпоху до интернета и потом осваивали его в уже зрелом возрасте — поколения X (годы рождения 1965–1980) и бебибумеров (годы рождения 1946–1964),— тоже остается немалой: 36%. Например, в США доля «цифровых кочевников» в возрасте от 55 лет составляет солидные 14% от общего числа. «Эти данные говорят о том, что интерес к тренду “цифрового кочевничества” отчетливо виден во всех поколениях»,— отмечают эксперты MBO Partners. Каждый год они проводят в США опросы: людей, которые не являются «цифровыми кочевниками», спрашивают, есть ли у них планы начать работу в таком режиме в ближайшие два-три года. В 2024 году 21 млн человек заявили, что хотят это сделать, а еще 45 млн — «возможно». Впрочем, несмотря на столь большое число желающих, на практике лишь 7–9% из них становятся «цифровыми кочевниками» в ближайшие два-три года.

Во многом это объясняется недостаточно развитым законодательством и непониманием со стороны работодателей, в том числе американских. Эксперты отмечают, что «цифровое кочевничество» вполне подходит для таких традиционных профессий, как консалтинг, налоги и юридические услуги, однако подавляющее большинство работодателей в этой области не имеют никаких программ или правил, регулирующих деятельность «цифровых кочевников». По данным опросов в США, 14% «цифровых кочевников» в стране заявили, что их работодатели даже не знают о том, что они таковыми являются. 22% опрошенных «цифровых кочевников» отметили, что у их работодателей нет специальных программ по регулированию такого режима работы, однако их начальство просто разрешило им работать таким образом. «Другими словами, около одной трети “цифровых кочевников” с традиционными видами профессий являются “скрытыми цифровыми сотрудниками”, то есть их компании не знают либо закрывают глаза на то, что они являются “цифровыми кочевниками”,— отмечают эксперты.— А такая ситуация может привести к тому, что сотрудники могут нарушать местное трудовое законодательство, а их работодатели могут не знать об этом».

Острова везения

Несмотря на имеющиеся регуляторные проблемы, популярность «цифрового кочевничества» продолжает расти. Всемирный экономический форум полагает, что «цифровые кочевники» помогают экономике небольших отдаленных стран, сглаживая дисбаланс, вызванный строгой сезонностью поступлений от обычного туризма. В середине октября министр по цифровой экономике Кабо-Верде Педро Лопеш в рамках работы Всемирного экономического форума заявил, что «этот тренд, который изначально казался временным явлением, оказывает продолжительное влияние, в особенности на небольшие островные государства с развивающейся экономикой, такие как Кабо-Верде». Министр сообщил, что с учетом новых обстоятельств его страна уже начала совершенствовать свою интернет-инфраструктуру, прокладывать новые подводные оптоволоконные кабели с высокоскоростным интернетом. «Такие меры не только поддерживают “цифровых кочевников”, но и стимулируют развитие местного бизнеса и образовательных учреждений»,— подчеркнул господин Лопеш.

Новые меры принимаются в рамках недавно принятой государственной программы по стимулированию удаленной работы Remote Working Cabo Verde. Таким образом власти надеются привлечь в свою страну еще больше «цифровых кочевников», большинство из которых работает в высокотехнологичных отраслях.

«По мере того как постковидный туристический бум постепенно замедляется, многим островным государствам грозит экономическая стагнация. Чтобы этого не произошло, экономику надо диверсифицировать. И “цифровое кочевничество” стало одним из потенциальных решений этой проблемы,— отмечает министр.— “Цифровое кочевничество” позволяет стабилизировать поступление доходов для небольших островных стран, снижая зависимость от сезонной туристической активности. Более того, “цифровые кочевники”, как правило, остаются в стране дольше туристов, создавая, таким образом, более устойчивую экономическую модель».

Впрочем, не только небольшие развивающиеся страны хотят привлекать к себе больше «цифровых кочевников». Правительство Японии в этом году объявило о начале программы по выдаче специальных виз для «цифровых кочевников». В рамках проекта граждане 49 стран мира, с которыми Япония имеет действующие двусторонние соглашения об обмене, могут получить визу «цифрового кочевника» сроком на полгода. Власти Японии отмечают, что такой срок был выбран по итогам специально проведенного опроса среди «цифровых кочевников», в ходе которого большинство респондентов сообщили, что хотят находиться в стране дольше 90 дней (срок действия обычной туристической визы) и что шестимесячный срок является для них наиболее оптимальным.

Чтобы получить такую визу, «цифровой кочевник» должен подтвердить годовой доход в размере не менее 10 млн иен ($68,3 тыс.) и купить медицинскую страховку. Обладатель такой визы может привезти с собой жену и детей.

«Цифровых кочевников» в Японию пытаются привлечь не только власти, но и частный бизнес. В конце прошлого года один из крупнейших девелоперов страны компания Mitsubishi Estate объявила о запуске специальной программы по предоставлению жилья в аренду для «цифровых кочевников». К 2030 году компания намерена довести этот жилой фонд до 10 тыс. единиц — домов и апартаментов. Основная часть такого жилья будет располагаться в Токио и окрестностях. Для удобства найма Mitsubishi Estate разрабатывает специальное приложение на английском и других языках.

В 2019 году Mitsubishi Estate уже запустила похожую программу по развитию арендного жилого фонда для экспатов и молодых иностранных специалистов. К настоящему времени в этом фонде уже есть более 700 домов и апартаментов.

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Евгений Хвостик