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Коммерсантъ FM
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Некому судить

Служители Фемиды поговорили о борьбе с кадровым дефицитом

Участники пленарного заседания Совета судей во вторник обсуждали дефицит финансирования судебной системы и проблемы с кадрами. На сегодня в России вакантна почти пятая часть всех судейских должностей, подсчитали в судебном департаменте при Верховном суде. Проблему там объясняют низкой зарплатой, высокой ответственностью и профессиональным выгоранием судей. Справиться же с ней должны помочь электронная система делопроизводства и избавление от избыточных судебных процедур.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Незакрытой остается 6491 вакансия судей, что составляет 19,8% от их общего количества. Об этом сообщил гендиректор судебного департамента при Верховном суде (ВС) Владислав Иванов, выступая 3 декабря на заседании Совета судей. По данным департамента, в 2023 году дефицит кадров в арбитражных судах вырос на 29%, в судах общей юрисдикции — на 18% и в мировых судах — на 13%. Такая ситуация вызвана большой нагрузкой, низкими зарплатами и высокими квалификационными требованиями к представителям профессии, объяснил господин Иванов. Сказывается и длительный срок проверки и рассмотрения кандидатур на должности судей: от подачи документов до назначения проходит в среднем семь-девять месяцев.

При этом Минфин «не принимает во внимание» предложения об увеличении штатной численности судей, а из запрошенных 117 млрд руб. дополнительных ассигнований на обеспечение деятельности судов в 2025 году выделено только 8,7 млрд руб., посетовал глава судебного департамента. В итоге, по его словам, постоянно растет число судей, выходящих в отставку сразу по достижении 20-летнего стажа, это дает им право на получение ежемесячного пожизненного содержания, которое составляет уже 17% от общего объема финансового обеспечения судебной системы. В первом полугодии число отставников превысило 24 тыс. и практически сравнялось с числом действующих судей (их сейчас 25 807), хотя, как правило, это профессионалы, обладающие достаточным опытом, а состояние здоровья позволяет им продолжать работу в судебной системе, подчеркнул Владислав Иванов.

Тем временем, признался председатель Совета судей Виктор Момотов, растет число обращений судей в отставке в комиссию по этике за разъяснениями о возможности занимать те или иные должности или работать в определенных организациях. Сейчас законодательство сильно ограничивает круг их возможных занятий, напомнил господин Момотов. Но, возможно, в условиях демографического спада пришло время пересмотреть такие ограничения и создать условия для полноценного участия судей-отставников в социальной и экономической жизни страны, предположил глава совета. По его словам, комиссия по этике уже занимается подготовкой соответствующих предложений.

Среди самих судей 85% назвали причиной досрочного ухода коллег в отставку низкий уровень оплаты труда, 75% вспомнили о высокой нагрузке, 39% отметили невозможность поддерживать баланс между работой и личной жизнью, а 37% заявили о профессиональном выгорании. Таковы результаты анкетирования, которое судебный департамент провел совместно с Российским государственным университетом правосудия.

Для решения кадровой проблемы судебный департамент разработал методику выравнивания нагрузки и перераспределения штатных единиц между судами, рассказал Владислав Иванов. Он также анонсировал создание современной информационной системы судебного делопроизводства и электронного документооборота, которая позволит судьям исключить рутинные операции и высвободит дополнительное время.

В свою очередь, ВС продолжает работать над сокращением «избыточных» судебных процедур — предполагается, что это позволит снизить число поступающих в суды дел. Председатель ВС Ирина Подносова напомнила членам совета про законодательные инициативы, разработанные правительством при участии ВС. Речь, в частности, идет о внесудебном взыскании задолженности по налогам и сборам с физических лиц и о взыскании задолженности в сфере ЖКХ посредством осуществления исполнительной надписи нотариуса. Кроме того, госпожа Подносова предлагает «обсудить возможность» взыскания в административном порядке небольшой кредитной задолженности — такие полномочия, по ее мнению, мог бы получить, например, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг. Рассчитывают в ВС и на эффект от недавнего заметного повышения судебных пошлин. Но пока о снижении числа дел говорить не приходится: за девять месяцев 2024 года российские суды рассмотрели в общей сложности около 34 млн дел — это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Ирина Подносова.

Анастасия Корня

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