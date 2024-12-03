Apple может инвестировать в Индонезию $1 млрд, чтобы снять запрет на продажи iPhone 16

Власти Индонезии заявили, что достигли предварительного соглашения с корпорацией Apple, которое может привести к снятию запрета на продажи iPhone 16 в стране. Напомним, в конце октября правительство Индонезии запретило в стране продажу iPhone 16, объяснив это тем, что компания Apple нарушила условия двусторонних договоренностей. Министерство промышленности заявило, что для получения лицензии на продажу своих новейших смартфонов американская компания должна была инвестировать в свои предприятия в стране 1,7 трлн индонезийских рупий ($109 млн), однако инвестиции составили лишь 1,5 трлн ($95 млн).

Как заявил индонезийский министр по инвестициям Росан Реслани, в ходе переговоров Apple «сделала предложение» об увеличении инвестиций в страну до $1 млрд. По данным СМИ, власти Индонезии хотели добиться от Apple более выгодных условий сотрудничества, после того как американская компания вложила около $15 млрд во Вьетнам для строительства там сборочных предприятий. Министр промышленности Индонезии Агус Картасасмита ранее отмечал, что приоритетом его ведомства является достижение с Apple договоренности о строительстве в Индонезии крупного сборочного предприятия, аналогичного по масштабам тем, которые уже есть в Индонезии у таких компаний, как Samsung Electronics и Xiaomi.

Компания Apple пока никак не комментирует сообщения о возможности новых инвестиций в Индонезию для снятия там запрета на продажи iPhone 16.

Евгений Хвостик