Радий Хабиров: памятник Салавату Юлаеву будут ремонтировать еще полтора года
Памятник Салавату Юлаеву будут ремонтировать еще как минимум полтора года, сказал во время «Прямой линии» глава Башкирии Радий Хабиров. Он отметил, что мунумент находится в очень плохом состоянии и почти весь поражен коррозией. Господин Хабиров попросил подтвердить эту информацию скульптора Салавата Щербакова, который присутствовал в зале.
Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ
Глава региона также сообщил, что сегодня произошло «приятное событие» — проект реконструкции памятника прошел государственную экспертизу. «Процесс реставрации очень сложный», — признал он, добавив, что он — «последний из всех, кто хочет заняться этим делом». Господин Хабиров также опроверг «сумасшедшие домыслы» о том, что региональные власти хотят разрушить монумент.
Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее изображение памятника Салавату Юлаеву в Уфе вошло в число вариантов для дизайна новой купюры номиналом 1 тыс. руб.
Памятник Салавату Юлаеву работы народного художника Северной Осетии и Башкирии скульптора-монументалиста Сосланбека Тавасиева открыт 17 ноября 1967 года.