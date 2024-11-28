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Изображение памятника Салавату Юлаеву может попасть на тысячерублевую купюру

Изображение памятника Салавату Юлаеву в Уфе вошло в число вариантов для дизайна новой купюры номиналом 1 тыс. руб., сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на Нацбанк Башкирии.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Из представленных 40 вариантов изображений было выбрано 25 новых вариантов, в том числе главный корпус Казанского федерального университета, Жигулевская ГЭС в Самарской области, дом-памятник Ивану Гончарову в Ульяновске, Дом земледельцев в Казани, аэропорт Гагарин в Саратове, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Новый вариант выберут с помощью голосования граждан.

Выпуск купюры с предыдущим дизайном в 2023 году был приостановлен после жалоб на изображение дворцовой церкви в Казанском кремле без креста. На лицевой стороне банкноты, как и в представленном в прошлом году варианте, останутся изображения Нижнего Новгорода.

Майя Иванова

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