Вона и акции компаний падают на фоне введения военного положения в Южной Корее

Курс южнокорейской воны по отношению к доллару сократился на 2,6%, до 1442 вон за $1 — это стало двухлетним минимумом для валюты. Так рынок отреагировал на политические события в стране: сегодня, 3 декабря, днем президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения с целью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». При этом он объяснил свое решение внутриполитическими проблемами — намерениями оппозиции создать хаос в стране.

События в стране привели и к падению фондовых индексов на внебиржевых торгах, поскольку торги в самой Южной Корее уже завершились к моменту объявления военного положения. Индекс MSCI South Korea потерял 4%, опустившись до 52-недельного минимума, а индекс Franklin FTSE in South Korea снизился на 3%. Лидерами падения на торгах за рубежом стали такие южнокорейские компании, как Hyundai Motor (-6%), LG Electronics (-3,5%), металлургическая POSCO (-5,9%).

Евгений Хвостик