Эта музыка будет встречной

Чтобы написать песню, сегодня уже необязательно иметь профильное музыкальное образование: музыку можно сгенерировать с помощью сервисов на базе ИИ. Развитие подобных технологий дает исполнителям много новых возможностей, но в то же время создает и юридические риски. Участники рынка предлагают маркировать искусственно созданную музыку и регулировать ее лицензирование. «Ъ-Review» изучал, как нейросети меняют индустрию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

ИИ вместо музыканта

Современные сервисы –– в том числе на базе ИИ –– позволяют создавать музыкальные треки практически без участия человека или с изменением его роли, когда вместо исполнения или пения человек настраивает необходимые параметры в программе. "Один из самых известных ИИ-сервисов — Suno AI. С его помощью можно сгенерировать песню, задав текст и описав музыкальный трек: жанр, стиль, настроение, голос и т. д. В подготовке текста могут помочь такие большие языковые модели, как GPT, Claude или GigaChat. Все это дает пользователю возможность генерировать музыкальные треки без серьезных усилий", - рассказывает руководитель группы "Генеративный видео ИИ" лаборатории FusionBrain Института AIRI Константин Соболев. Помимо Suno AI, по его словам, можно выделить сервисы BeatOven AI, Boomy и Soundraw.

"Sino и Udio помогают добиться профессионального звучания, даже если артист не имеет глубоких знаний в области музыки", - подтверждает СЕО платформы для независимых артистов YOURTUNES, которая предоставляет прямой доступ к музыкальным сервисам, Михаил Шорин. "Выпустить песню только с помощью ИИ действительно можно, но это не гарантия популярности. Конкретно на нашей платформе ИИ-контент составляет 25% от всей музыки. Мы не цензурируем его, однако он не набирает прослушиваний",— признают господин Шорин.

Бесплатные версии Suno и Udio можно попробовать из России — они будут ограничены по количеству генерации, отмечает управляющий партнер аналитического агентства Spektr Николай Седашов. "Свои модели иногда показывают Google, Meta (деятельность компании по ведению в РФ соцсетей Instagram и Facebook признана экстремистской и запрещена), но, как правило, широкой публике они или не доступны вообще или доступны с ограничениями", - говорит он. Однако случаев того, что «синтетическая» песня становилась такой же популярной, как песня «настоящего» музыканта, пока, кажется, только один: это фейковая коллаборация Дрейка и The Weeknd, которую даже хотели номинировать на Грэмми, отмечает Николай Седашов: "Правда, есть вопросы к тому, какая часть трека сгенерирована ИИ, а какая — работа профессионального музыканта. Еще можно вспомнить недавний трек Дрейка BBL Drizzy, где есть сэмпл песни, сгенерированной ИИ. Он набрал больше 3 млн прослушиваний в сервисе SoundCloud, но вряд ли это можно считать именно популярным ИИ-треком".

Технический лидер ML-команды MTS AI Андрей Иванов также говорит, что создать настоящий хит, вбив только промпт, пока сложно: "Тут две основных проблемы: текстовый промпт (от англ. prompt — «подсказка», запрос, который пользователь отправляет искусственному интеллекту для получения определённого результата) недостаточно выразителен и алгоритмы учатся имитировать на основе того, что уже есть. Алгоритмы ходят по кругу уже известного".

Размытие авторских прав

Развитие ИИ может спровоцировать волну исков правообладателей к тем, кто использует их песни для обучения нейросетей, прогнозируют эксперты. "Судебные дела уже есть. В США месяц назад полиция арестовала продюсера Майкла Смита, заработавшего миллионы долларов на несуществующих артистах. "Многие стриминговые платформы, дистрибьюторы и агрегаторы настороженно относятся к ИИ-музыке", - говорит Михаил Шорин.

"Музыканты учились, слушая других музыкантов. Ровно так же работают и нейросети - генерируют, основываясь на чужом опыте. Именно такую позицию будут отстаивать разработчики ИИ-сервисов в судах против условных лейблов Sony и Warner по теме того, что нейросети "кормили" нелегальными файлами, защищенными авторским правом", - полагает основатель и руководитель Label Cantroil Марк Шишлёв.

Контент, созданный с помощью нейросетей без участия человеческого творчества, не должен быть защищен как объект интеллектуальных прав, считают в Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ): "Роль «человеческого творчества» является основополагающей для авторского права и интеллектуальной собственности. Если музыкальные произведения используются разработчиками систем искусственного интеллекта для машинного обучения, то необходимо получение согласие автора или иного правообладателя".

В лейбле SP Digital фиксируют появление на цифровых музыкальных сервисах ремиксов и каверов на известные песни из каталога музыкального лейбла, созданных с помощью ИИ-сервисов без разрешения. "Бороться с такими нарушениями путем имеющихся законных методов крайне затруднительно, поскольку, блокировка даже одного такого трека требует значительного времени и ресурса, а их появляется множество – ведь их создание крайне облегчено благодаря ИИ-генераторам, и недорого стоит недобросовестным игрокам", - говорит советник гендиректора SP Digital Ольга Ким.

Проблема возникает в тот момент, когда ИИ создает что-то очень похожее на уже существующее произведение, нарушая тем самым чьи-то авторские права, добавляет Константин Соболев. По его словам, пока не понятно, кому будут принадлежать права на такой контент и кто будет нести ответственность за нарушение. Применяя инструменты для генерации аудио сейчас, нужно читать политики использования (terms of use), а применяя open-soure модели – лицензии, под которыми они распространяются, предупреждает эксперт: "одни разработчики и владельцы сервисов оставляют все права на контент за пользователем, другие – дают возможность исключительно некоммерческого использования, третьи же позволяют коммерческое использование изображений и звуков при упоминании сервиса, с помощью которого они были произведены".

Даже молодой музыкант пока, скорее всего, испугается выпускать трек или альбом, созданный с помощью Suno или Udio, чтобы не получить большой иск от лейбла, который найдет в генерации музыку своего артиста, считает Николай Седашов: "Вопрос в том, удастся ли создателям музыкальных нейросетей договориться с индустрией и если да, то на каких условиях. Возможно, какой-то медиаконгломерат просто купит эти компании. Бигтехи типа Google, скорее всего, будут использовать нейросети для генерации музыки в своих сервисах, но будут делать это очень аккуратно. Для этого они активно договариваются с музыкальными лейблами".

Маркировка для ИИ-музыки

В музыкальной индустрии сформировалось два полярных мнения, говорит директор лейбла Legacy Music Катерина Бергер: "Первое – что рано или поздно шумиха вокруг ИИ стихнет, да и настоящую музыку не сможет заменить робот. Второе мнение более драматичное и я скорее склоняюсь к нему: за ИИ будущее, хотим мы этого или нет". Что точно нужно сделать в самое ближайшее время, это отрегулировать процесс правового использования треков, записанных с помощью ИИ, а также их дальнейшего лицензирования, подчеркивает она. "Что касается качества музыки, то я не думаю, что хорошо сделанные ИИ треки звучат плохо или пластмассово. Некоторые из них вообще уже сложно отличить от написанных человеком", - отметила Катерина Бергер.

Директор по работе с независимыми артистами и лейблами SP Digital Владимир Юрченко считает, что перед регуляторами и площадками стоит задача научиться маркировать искусственно созданный контент и вывести его за пределы монетизации. «Поступают тревожные сигналы о попытках создать полностью автоматизированные системы самогенерации ИИ-контента и бесперебойной отгрузки его на площадки. Это напрямую влияет на реальных артистов и размывает их долю, а следовательно, и потенциальную прибыль и количество стримов на площадках", - встревожен он. С другой стороны - нейросети помогают с качественными визуалами, ИИ-мастеринг упрощает и где-то совершенствует звучание, отмечает Владимир Юрченко: "Все это для независимых артистов упрощает работу".

Новые жанры и стоковые платформы

Технический лидер ML-команды MTS AI Андрей Иванов ожидает, что на фоне развития ИИ музыкального контента в целом станет намного больше. Станет ли музыка менее качественной зависит от людей, которые её будут создавать, считает он: "Профессиональные музыканты откроют для себя генеративную музыку как бесконечный источник референсов и кусочков из которых можно строить что-то новое". Развитие нейросетей может привести к появлению новых музыкальных жанров на стыке уже существующих, прогнозирует Константин Соболев из Института AIRI: "Еще одно перспективное направление для применения таких сервисов в работе музыкантов и саунд-продюсеров –– использование сгенерированных звуковых элементов для монтажа и саунд-эффектов".

На этом фоне создание музыкальных произведений людьми станет фактически конкурентным преимуществом, прогнозирует Марк Шишлев: "К описаниям музыкальных альбомов многие будут добавлять "тексты и музыка написаны без использования нейросетей"". Однако, по мнению Марка Шишлева, это оценят немногие. "Возможно через пару лет не останется различий между нейромузыкой и инструментальной. Использование генеративных технологий станет обыденностью. Это обесценит некоторые жанры. Появятся стоковые платформы, где весь фото и аудио контент будет сгенерирован нейросетями". По его мнению, все меньше людей будут начинать заниматься игрой на музыкальных инструментах.

"Возможно, музыка и стала менее живой от появления записей на магнитофон, но преимущества точно перекрыли все недостатки. История повторится и сейчас. Обычные пользователи люди точно выиграют от новых возможностей", - прогнозирует сооснователь United Investors Александр Горный. Музыкальные нейросети станут еще одним инструментом в арсенале музыкантов, как в свое время стали, например, сервисы Fruity Loops или Ableton Live, также оптимистичен Николай Седашов: "Например, электронщик Caribou совсем недавно выпустил альбом, где в каждом треке вокал музыканта «докручен» с помощью ИИ".

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Валерия Лебедева