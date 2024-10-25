Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Эта музыка будет встречной

Как нейросети меняют музыкальную индустрию

Чтобы написать песню, сегодня уже необязательно иметь профильное музыкальное образование: музыку можно сгенерировать с помощью сервисов на базе ИИ. Развитие подобных технологий дает исполнителям много новых возможностей, но в то же время создает и юридические риски. Участники рынка предлагают маркировать искусственно созданную музыку и регулировать ее лицензирование. «Ъ-Review» изучал, как нейросети меняют индустрию.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

ИИ вместо музыканта

Современные сервисы –– в том числе на базе ИИ –– позволяют создавать музыкальные треки практически без участия человека или с изменением его роли, когда вместо исполнения или пения человек настраивает необходимые параметры в программе. "Один из самых известных ИИ-сервисов — Suno AI. С его помощью можно сгенерировать песню, задав текст и описав музыкальный трек: жанр, стиль, настроение, голос и т. д. В подготовке текста могут помочь такие большие языковые модели, как GPT, Claude или GigaChat. Все это дает пользователю возможность генерировать музыкальные треки без серьезных усилий", - рассказывает руководитель группы "Генеративный видео ИИ" лаборатории FusionBrain Института AIRI Константин Соболев. Помимо Suno AI, по его словам, можно выделить сервисы BeatOven AI, Boomy и Soundraw.

"Sino и Udio помогают добиться профессионального звучания, даже если артист не имеет глубоких знаний в области музыки", - подтверждает СЕО платформы для независимых артистов YOURTUNES, которая предоставляет прямой доступ к музыкальным сервисам, Михаил Шорин. "Выпустить песню только с помощью ИИ действительно можно, но это не гарантия популярности. Конкретно на нашей платформе ИИ-контент составляет 25% от всей музыки. Мы не цензурируем его, однако он не набирает прослушиваний",— признают господин Шорин.

Бесплатные версии Suno и Udio можно попробовать из России — они будут ограничены по количеству генерации, отмечает управляющий партнер аналитического агентства Spektr Николай Седашов. "Свои модели иногда показывают Google, Meta (деятельность компании по ведению в РФ соцсетей Instagram и Facebook признана экстремистской и запрещена), но, как правило, широкой публике они или не доступны вообще или доступны с ограничениями", - говорит он. Однако случаев того, что «синтетическая» песня становилась такой же популярной, как песня «настоящего» музыканта, пока, кажется, только один: это фейковая коллаборация Дрейка и The Weeknd, которую даже хотели номинировать на Грэмми, отмечает Николай Седашов: "Правда, есть вопросы к тому, какая часть трека сгенерирована ИИ, а какая — работа профессионального музыканта. Еще можно вспомнить недавний трек Дрейка BBL Drizzy, где есть сэмпл песни, сгенерированной ИИ. Он набрал больше 3 млн прослушиваний в сервисе SoundCloud, но вряд ли это можно считать именно популярным ИИ-треком".

Технический лидер ML-команды MTS AI Андрей Иванов также говорит, что создать настоящий хит, вбив только промпт, пока  сложно: "Тут две основных проблемы: текстовый промпт (от англ. prompt — «подсказка»,  запрос, который пользователь отправляет искусственному интеллекту для получения определённого результата) недостаточно выразителен и алгоритмы учатся имитировать на основе того, что уже есть. Алгоритмы ходят по кругу уже известного".

Размытие авторских прав

Развитие ИИ может спровоцировать волну исков правообладателей к тем, кто использует их песни для обучения нейросетей, прогнозируют эксперты. "Судебные дела уже есть. В США месяц назад полиция арестовала продюсера Майкла Смита, заработавшего миллионы долларов на несуществующих артистах. "Многие стриминговые платформы, дистрибьюторы и агрегаторы настороженно относятся к ИИ-музыке", - говорит Михаил Шорин.

"Музыканты учились, слушая других музыкантов. Ровно так же работают и нейросети - генерируют, основываясь на чужом опыте. Именно такую позицию будут отстаивать разработчики ИИ-сервисов в судах против условных лейблов Sony и Warner по теме того, что нейросети "кормили" нелегальными файлами, защищенными авторским правом", - полагает основатель и руководитель Label Cantroil Марк Шишлёв.

Контент, созданный с помощью нейросетей без участия человеческого творчества, не должен быть защищен как объект интеллектуальных прав, считают в Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ): "Роль «человеческого творчества» является основополагающей для авторского права и интеллектуальной собственности. Если музыкальные произведения используются разработчиками систем искусственного интеллекта для машинного обучения, то необходимо получение согласие автора или иного правообладателя".

В лейбле SP Digital фиксируют появление на цифровых музыкальных сервисах ремиксов и каверов на известные песни из каталога музыкального лейбла, созданных с помощью ИИ-сервисов без разрешения. "Бороться с такими нарушениями путем имеющихся законных методов крайне затруднительно, поскольку, блокировка даже одного такого трека требует значительного времени и ресурса, а их появляется множество – ведь их создание крайне облегчено благодаря ИИ-генераторам, и недорого стоит недобросовестным игрокам", - говорит советник гендиректора SP Digital Ольга Ким.

Проблема возникает в тот момент, когда ИИ создает что-то очень похожее на уже существующее произведение, нарушая тем самым чьи-то авторские права, добавляет Константин Соболев. По его словам, пока не понятно, кому будут принадлежать права на такой контент и кто будет нести ответственность за нарушение. Применяя инструменты для генерации аудио сейчас, нужно читать политики использования (terms of use), а применяя open-soure модели – лицензии, под которыми они распространяются, предупреждает эксперт: "одни разработчики и владельцы сервисов оставляют все права на контент за пользователем, другие – дают возможность исключительно некоммерческого использования, третьи же позволяют коммерческое использование изображений и звуков при упоминании сервиса, с помощью которого они были произведены".

Даже молодой музыкант пока, скорее всего, испугается выпускать трек или альбом, созданный с помощью Suno или Udio, чтобы не получить большой иск от лейбла, который найдет в генерации музыку своего артиста, считает Николай Седашов: "Вопрос в том, удастся ли создателям музыкальных нейросетей договориться с индустрией и если да, то на каких условиях. Возможно, какой-то медиаконгломерат просто купит эти компании. Бигтехи типа Google, скорее всего, будут использовать нейросети для генерации музыки в своих сервисах, но будут делать это очень аккуратно. Для этого они активно договариваются с музыкальными лейблами".

Маркировка для ИИ-музыки

В музыкальной индустрии сформировалось два полярных мнения, говорит директор лейбла Legacy Music Катерина Бергер: "Первое – что рано или поздно шумиха вокруг ИИ стихнет, да и настоящую музыку не сможет заменить робот. Второе мнение более драматичное и я скорее склоняюсь к нему: за ИИ будущее, хотим мы этого или нет". Что точно нужно сделать в самое ближайшее время, это отрегулировать процесс правового использования треков, записанных с помощью ИИ, а также их дальнейшего лицензирования, подчеркивает она. "Что касается качества музыки, то я не думаю, что хорошо сделанные ИИ треки звучат плохо или пластмассово. Некоторые из них вообще уже сложно отличить от написанных человеком", - отметила Катерина Бергер.

Директор по работе с независимыми артистами и лейблами SP Digital Владимир Юрченко считает, что перед регуляторами и площадками стоит задача научиться маркировать искусственно созданный контент и вывести его за пределы монетизации. «Поступают тревожные сигналы о попытках создать полностью автоматизированные системы самогенерации ИИ-контента и бесперебойной отгрузки его на площадки. Это напрямую влияет на реальных артистов и размывает их долю, а следовательно, и потенциальную прибыль и количество стримов на площадках", - встревожен он. С другой стороны - нейросети помогают с качественными визуалами, ИИ-мастеринг упрощает и где-то совершенствует звучание, отмечает Владимир Юрченко: "Все это для независимых артистов упрощает работу".

Новые жанры и стоковые платформы

Технический лидер ML-команды MTS AI Андрей Иванов ожидает, что на фоне развития ИИ музыкального контента в целом станет намного больше. Станет ли музыка менее качественной зависит от людей, которые её будут создавать, считает он: "Профессиональные музыканты откроют для себя генеративную музыку как бесконечный источник референсов и кусочков из которых можно строить что-то новое". Развитие нейросетей может привести к появлению новых музыкальных жанров на стыке уже существующих, прогнозирует Константин Соболев из Института AIRI: "Еще одно перспективное направление для применения таких сервисов в работе музыкантов и саунд-продюсеров –– использование сгенерированных звуковых элементов для монтажа и саунд-эффектов".

На этом фоне создание музыкальных произведений людьми станет фактически конкурентным преимуществом, прогнозирует Марк Шишлев: "К описаниям музыкальных альбомов многие будут добавлять "тексты и музыка написаны без использования нейросетей"". Однако, по мнению Марка Шишлева, это оценят немногие. "Возможно через пару лет не останется различий между нейромузыкой и инструментальной. Использование генеративных технологий станет обыденностью. Это обесценит некоторые жанры. Появятся стоковые платформы, где весь фото и аудио контент будет сгенерирован нейросетями". По его мнению, все меньше людей будут начинать заниматься игрой на музыкальных инструментах.

"Возможно, музыка и стала менее живой от появления записей на магнитофон, но преимущества точно перекрыли все недостатки. История повторится и сейчас. Обычные пользователи люди точно выиграют от новых возможностей", - прогнозирует сооснователь United Investors Александр Горный. Музыкальные нейросети станут еще одним инструментом в арсенале музыкантов, как в свое время стали, например, сервисы Fruity Loops или Ableton Live, также оптимистичен Николай Седашов: "Например, электронщик Caribou совсем недавно выпустил альбом, где в каждом треке вокал музыканта «докручен» с помощью ИИ".

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Валерия Лебедева

Как замедление YouTube повлияло на российские видеосервисы

Как замедление YouTube повлияло на российские видеосервисы

Читать далее

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...