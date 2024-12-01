Грузинская политика оказалась на улице

Протестная активность в Грузии набирает обороты: демонстрации в конце минувшей недели проходили не только в Тбилиси, но и в провинциальных городах — от крупных Батуми и Кутаиси до небольших Ахалцихе и Хашури. Недовольство вызвало решение властей приостановить переговоры с ЕС о евроинтеграции. Давление также усилилось и со стороны Запада. В частности, США объявили о приостановке стратегического партнерства с Грузией. Несмотря на это, власти дают понять, что не намерены идти на какие-либо уступки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протестующие Грузии получили моральную поддержку со стороны США: в знак несогласия с решениями «Грузинской мечты» Вашингтон объявил о прекращении действия «Хартии стратегического партнерства» с республикой

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Протестующие Грузии получили моральную поддержку со стороны США: в знак несогласия с решениями «Грузинской мечты» Вашингтон объявил о прекращении действия «Хартии стратегического партнерства» с республикой

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Протестная активность в Тбилиси спустя месяц после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября, постепенно сходила на нет. Однако обнародованное в минувший четверг решение властей до 2028 года отложить начало переговоров о вступлении в ЕС спровоцировало новую сильную волну протестов. А вместе с ней и жесткую реакцию со стороны Запада.

Так, 1 декабря, в первый день на своем посту, новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обтекаемо пообещала властям Грузии «прямые последствия» со стороны Евросоюза. А днем ранее Госдепартамент США объявил о прекращении действия «Хартии стратегического партнерства с Грузией» от 2008 года. В ведомстве пояснили, что решение правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) приостановить процесс евроинтеграции противоречит Конституции республики, 78-я статья которой гласит: «органы власти обязаны делать все для интеграции в ЕС и НАТО». В Госдепартаменте также осудили применение силы против демонстрантов, в эти дни выходящих на улицы Тбилиси и других грузинских городов.

При этом в Вашингтоне дали понять, что могут пересмотреть свое решение, если правительство Ираклия Кобахидзе «вернется на евроатлантический путь», расследует нарушения в ходе парламентских выборов и отзовет «антидемократические законы» — «О прозрачности иностранного влияния» и «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних».

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Господин Кобахидзе медлить с ответом Вашингтону не стал и 1 декабря назвал решение США «временным». Он отметил, что подобный шаг исходит от администрации президента-демократа Джо Байдена, которая «пытается оставить как можно более тяжелое наследие администрации (Дональда.— “Ъ”) Трампа». В Тбилиси надеются, что новый глава Белого дома пересмотрит решение уходящего американского правительства. Ираклий Кобахидзе заверил, что у властей Грузии уже была «непрямая успешная коммуникация» с будущей администрацией.

Между тем ждать господина Трампа грузинским властям придется до 20 января 2025 года, тогда как протестная активность в республике все еще не снижает обороты. За митингами в ночь на 30 ноября последовали еще более масштабные демонстрации.

В ночь на воскресенье в центре Тбилиси сотрудники правоохранительных органов поливали толпу из водометов и использовали слезоточивый газ, а протестующих отвечали выстрелами из «пулеметов», сделанных из фейерверков.

Полиции так и не удалось полностью разогнать демонстрантов. Под утро воскресенья правоохранители смогли вытеснить протестующих с проспекта Руставели и разобрать баррикады в районе парламента, однако митинг переместился дальше по ходу движения – к зданию университета.

Участники акций говорят, что не собираются уходить с улиц. Со словами поддержки в их адрес в эти дни выступают представители бизнеса (например, банки Bank of Georgia и TBC, мобильные операторы Magti и Silknet, крупнейшая автодилерская компания Tegeta, застройщик ORBI Group), некоторые дипломаты, спортсмены, сотрудники мэрии Тбилиси.

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Проблемой для оппозиции является то, что у протестного движения нет ярко выраженного лидера. Впрочем, эту роль на себя пытается взять действующий президент Саломе Зурабишвили. 14 декабря контролируемая «Грузинской мечтой» коллегия выборщиков одобрит кандидатуру бывшего футболиста Михаила Кавелашвили на пост главы государства. Однако в субботу госпожа Зурабишвили заявила, что считает нынешний парламент нелегитимным, а потому продолжит исполнять свои обязанности до «избрания законного парламента и президента». Кроме того, она согласилась возглавить «координационный совет», в который вошли четыре прошедшие в парламент (но отказавшиеся брать мандаты) оппозиционные коалиции, а также представители общественности.

Служба госбезопасности, глядя на происходящее, уже заявила, что внимательно следит за событиями «в рамках уголовного дела, возбужденного в 2023 году по факту подготовки государственного переворота». А Ираклий Кобахидзе заверил, что Саломе Зурабишвили в любом случае придется «выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту». «Все конституционные органы будут укомплектованы согласно воле большинства грузинского народа»,— добавил он.

Кроме того, премьер обвинил оппозицию во «введении в заблуждение искренних граждан», поскольку, по его словам, Тбилиси не прекращает евроинтеграцию, а лишь приостанавливает процесс переговоров до 2028 года, чтобы избежать «шантажа» со стороны Брюсселя. Господин Кобахидзе пообещал, что Грузия присоединится к Евросоюзу в 2030 году, а митинги прошедших дней назвал «началом конца либерального фашизма».

Прокомментировали ситуацию и в Москве. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в воскресенье назвал происходящее «попыткой очередной "цветной" революции». И отметил: «Соседи быстро движутся по украинскому пути в темную бездну».

Георгий Двали, Тбилиси