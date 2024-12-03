Правила гоночного движения

Отношения между командами «Формулы-1» и руководством Международной автомобильной федерации (FIA) вновь обострились. Поводом стали решения стюардов Гран-при Катара, прошедшего в минувшее воскресенье. Их неоднозначный вердикт, согласно которому первый номер McLaren Ландо Норрис получил 10-секундный штраф Stop&Go, лишивший британца второго места в гонке и осложнивший McLaren битву за победу в Кубке конструкторов, вызвал волну критики. В частности, босс Mercedes Тото Вольф назвал манеру управления FIA гонками «реалити-шоу», а шеф McLaren Андреа Стелла предположил, что FIA принимает решения относительно трактовки правил просто на ходу. Ранее методы управления федерацией критиковали и гонщики. В ответ президент FIA Мохаммед бен Сулайем заметил, что «они лезут не в свое дело».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несоразмерное проступку наказание, назначенное гонщику McLaren Ландо Норрису по ходу Гран-при Катара, осложнило положение его команды в борьбе за Кубок конструкторов

Фото: Darko Bandic, Pool, AP Несоразмерное проступку наказание, назначенное гонщику McLaren Ландо Норрису по ходу Гран-при Катара, осложнило положение его команды в борьбе за Кубок конструкторов

Фото: Darko Bandic, Pool, AP

Гран-при Катара состоялся еще в воскресенье, но его итоги обсуждаются до сих пор. Ту гонку выиграл лидер Red Bull Макс Ферстаппен, который еще за неделю до того досрочно оформил четвертый подряд чемпионский титул. Победу голландца под сомнение никто не ставит. Однако не стоит забывать, что кроме индивидуального титула в «Формуле-1» существует и командный — Кубок конструкторов.

К катарскому этапу в роли лидера Кубка конструкторов подошел McLaren. Отрыв британской команды от Ferrari, единственного реального конкурента, составлял 30 очков. У нее был шанс завоевать Кубок конструкторов или настолько упрочить свои позиции, что добыча титула в последней гонке сезона — Гран-при Абу-Даби — превратилась бы в формальность (теперь Ferrari отстает только на 21 очко). В целом команда двигалась по второму варианту. Ландо Норрис вскоре после старта вышел на второе, вслед за Ферстаппеном, место и на нем и держался. Но потом от Williams Алекса Албона отвалилось зеркало заднего вида. Неудивительно, учитывая, как часто гонщики Williams разбивали машины в этом сезоне и то, что именитой команде в режиме ограничения бюджетов приходится собирать машины из того, что есть в наличии.

Сам по себе факт появления обломков на трассе ничем особенным не является. К тому же в данном случае зеркало лежало вне базовой траектории движения машин. Как оказалось, всех, кроме Alfa Romeo Валттери Боттаса. Он раскрошил это зеркало, создал залежи острых осколков и спровоцировал проколы колес у пары соперников. В итоге стюарды гонки объявили режим желтых флагов. Под ними действуют ограничения на скорость, но Ландо Норрис их нарушил, хотя никакого преимущества за счет этого не получил (уже после гонки и Норрис, и McLaren признали, что формально правила были нарушены). Со стороны такую мелкую осечку заметить нереально, но специалисты все видят. Неудивительно, что на Норриса тут же нажаловался Ферстаппен. В Red Bull передали информацию в директорат гонки, и тот вынес удивительное решение, выписав Норрису 10-секундный штраф Stop&Go. Регламент предусматривает, что гонщик, которому назначено такое наказание, должен заехать на пит-лейн и отстоять 10 секунд. При этом команда не имеет права прикасаться к его машине (например, чтобы поставить новый комплект резины). С учетом времени на заезд и выезд с пит-лейна потеря времени составила более полуминуты. В итоге со второго места Норрис откатился в середину второй десятки. К концу гонки он сумел добраться до десятого места. Но даже с учетом быстрейшего круга, показанного британцем, он получил всего 2 очка вместо планировавшихся 18.

Суровость штрафа Норриса и очевидная его несоразмерность тяжести нарушения вызвали весьма негативную реакцию со стороны боссов ряда команд чемпионата.

Так, босс McLaren Андреа Стелла отметил, что и он, и другие руководители команд едины во мнении, что должен быть некий единый и прозрачный подход к назначению наказаний. «А сейчас, как мне кажется, кто-то где-то откопал присыпанную пылью книгу правил и решил: а давайте посмотрим, что тут написано, и используем это!» — сообщил господин Стелла. Босс команды Mercedes Тото Вольф, в свою очередь, отметил, что с таким подходом FIA вполне могла бы запустить собственное реалити-шоу. «Думаю, что все заинтересованные лица должны понимать, что нам нужно защищать основы нашего вида спорта и делать это ответственно, надежно и прозрачно,— заявил он.— Есть общее понимание того, что бизнес должен управляться с учетом обеспечения базовых принципов пропорциональности и понимания специфики момента, особенно когда дело доходит до назначения наказания. Иначе ситуация может выйти из-под контроля».

В FIA поспешили отвергнуть все претензии, заметив, что директорат гонки действовал строго в соответствии с правилами. Сложность, однако, в том, что сами по себе правила FIA допускают чрезвычайно широкое толкование. В итоге за одни и те же проступки федерация может выписывать гонщикам разные наказания. А иногда директорат принимается на ходу выдумывать варианты. Яркий пример — квалификация того же Гран-при Катара. Лучшее время в ней показал Ферстаппен. Но гонщик Mercedes Джордж Расселл пожаловался на то, что голландец его заблокировал, поскольку намеренно ехал слишком медленно. За такое поведение регламент предусматривает лишение трех мест на старте. Проблема в том, что и Ферстаппен, и Рассел были на прогревочных кругах, то есть голландец не испортил сопернику попытку. Регламент не предусматривает за это наказания, но в FIA его выдумали на ходу, выписав чемпиону мира понижение на одну позицию на стартовом поле (см. “Ъ” от 3 декабря).

Инциденты, случившиеся в Катаре, являются очередной серией все более ярко вырисовывающегося противостояния команд и гонщиков «Формулы-1» и боссов FIA.

Две недели назад Джордж Расселл, являющийся также директором профсоюза гонщиков (GPDA), выступил с заявлением, в котором подверг критике президента FIA Мохаммеда бен Сулайема. В частности, британец отметил, что многие его коллеги «сыты по горло» действиями FIA. Сказал он это, комментируя молчание FIA в ответ на обнародованное еще двумя неделями ранее обращение GPDA с требованием перестать «относиться к гонщикам как к детям». Лично от президента FIA спортсмены потребовали следить за языком, когда он общается с гонщиками или говорит о них. В ответ Мохаммед бен Сулайем заявил, что гонщики «лезут не в свое дело».

Александр Петров