Чемпионский посыл

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен, ранее уже наказанный Международной автомобильной федерацией (FIA) за использование ненормативной лексики, вновь проявил свой нрав. Вскоре после воскресного Гран-при Катара, который голландец в блестящем стиле выиграл, он обрушился с критикой на лидера команды Mercedes Джорджа Расселла. Именно по жалобе последнего Ферстаппена лишили первого места на старте. В ответ чемпион назвал британца «двуличным», «лицемером» и послал его на те самые три буквы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер Mercedes Джордж Расселл (слева) обыграл чемпиона мира Макса Ферстаппена в кабинете, но уступил ему на трассе

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Лидер Mercedes Джордж Расселл (слева) обыграл чемпиона мира Макса Ферстаппена в кабинете, но уступил ему на трассе

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Макс Ферстаппен, который еще в позапрошлое воскресенье обеспечил себе четвертый подряд титул чемпиона мира «Формулы-1», вновь оказался в центре внимания, причем не благодаря блестящей победе в состоявшемся в минувшее воскресенье Гран-при Катара, а в связи с тем, что он говорил после гонки. Лидер Red Bull, который, казалось бы, после победы должен пребывать в хорошем расположении духа, обрушился с критикой на первого номера Mercedes Джорджа Расселла. Он назвал его «двуличным», заявил, что британец «лицемер», а также сообщил, что утратил всякое уважение к конкуренту. Для «Формулы-1», где принято стараться сохранять образ хорошего парня, это не часто встречающаяся ситуация. А в общении с голландскими СМИ гонщик Red Bull и вовсе заявил, что Расселлу лучше бы пойти на те самые три буквы.

Ферстаппен и Расселл уже не в первый раз вступают в конфликт.

В прошлом сезоне после столкновения гонщиков в спринте на Гран-при Азербайджана Ферстаппен назвал Расселла «придурком» и «принцессой». К слову, после этого многие стали именовать британца «принцессой Уэльской». Но тот конфликт, казалось, был давно улажен. По крайней мере, в позапрошлое воскресенье в Лас-Вегасе, где Расселл выиграл, а Ферстаппен досрочно стал чемпионом мира, гонщики вполне сносно общались и даже позировали вместе фотографам. Однако в Катаре их отношения снова испортились.

Все случилось еще в субботу во время квалификации. Расселл пожаловался на то, что Ферстаппен ехал слишком медленно (время квалификационной сессии уже истекало), а значит, намеренно его блокировал. Вообще-то блокировка соперника — деяние наказуемое: за такое лишают трех мест на старте. Но в данном случае был нюанс: и Ферстаппен, и Расселл были на медленных, подготовительных, кругах. На них гонщики намеренно отпускают впереди идущие машины, чтобы после выхода в боевой режим они им не мешали. Ну а тут все выглядело так, что Расселл намеренно разогнался раньше времени, естественно, уперся в Ферстаппена, героически от него увернулся и тут же пожаловался на блокировку.

Ту квалификацию Ферстаппен выиграл. Расселл показал второе время. Но по жалобе Mercedes директорат гонки открыл расследование. Его итогом стал странный штраф голландцу — его отодвинули на второе место на старте. Не предусмотренное регламентом решение директорат гонки объяснил тем, что да, блокировка была, но действительно случилась на прогреве, а значит, Ферстаппен не заслуживает лишения трех мест. Отметим, что Расселлу кабинетная победа в квалификации помогла мало. Уже на старте гонки его «сожрали» и Ферстаппен, и лидер McLaren Ландо Норрис, а гонку он закончил только четвертым.

«Я был в комнате стюардов (туда гонщиков вызывают для дачи объяснений.— “Ъ”) много раз, но я никогда не видел человека, который так яростно пытался бы надурить и меня, и других,— рассказал уже по завершении Гран-при Катара Ферстаппен.— Я потерял к Расселлу всякое уважение. Он всегда такой хороший, когда включены камеры. Но когда общаешься с ним лично, это совсем другой человек. Я не намерен мириться с этим. Да и вообще, пошел он…». (Издание The Guardian передает слова голландца так: «It’s actually better for him to fuck off».)

Ферстаппен также намекнул и на предвзятое отношение со стороны FIA, отметив, что все его объяснения, согласно которым он ехал медленно на прогревочном круге, только чтобы прогреть резину под круг быстрый, были проигнорированы.

«Я словно бился о кирпичную стену»,— констатировал чемпион мира.

Добавим, что победа Макса Ферстаппена (после Лас-Вегаса он мог бы вообще уже уйти в отпуск, но, похоже, всерьез намерен довести количество побед в сезоне до десяти), а также фиаско Ландо Норриса (из-за десятисекундного штрафа Stop&Go он финишировал только десятым) заметно обострили борьбу за Кубок конструкторов. На командный титул претендуют McLaren и Ferrari. Скудерия, воспользовавшись осечкой Норриса, сумела сократить отставание от лидера c 30 до 21 очка. Дистанция все еще солидная, но у гонщиков Ferrari Шарля Леклера и Карлоса Сайнса остается шанс преодолеть ее в ходе Гран-при Абу-Даби, который состоится в грядущее воскресенье. Задача эта крайне сложная. Даже победный дубль Ferrari (команда получит за него 43 очка, а с учетом бонуса за самый быстрый круг, может, и все 44) ничего не гарантирует.

Александр Петров