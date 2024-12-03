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В Самарской области суд вынес приговор за голую фотосессию на кладбище

Богатовский районный суд Самарской области вынес обвинительный приговор Олесе Каргиной за фотосессию на кладбище в обнаженном виде. Фотомодель признана виновной в оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ). Информация об этом размещена на странице суда во «ВКонтакте».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как отмечается, подсудимая признала вину в полном объеме. С учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих вину обстоятельств Олесе Каргиной назначено наказание в виде 360 часов обязательных работ.

Рассмотрение уголовного дела началось в сентябре этого года. По ч. 2 ст. 148 УК РФ обвиняемой грозило лишение свободы на срок до трех лет. 

Сабрина Самедова

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