В Самарской области суд вынес приговор за голую фотосессию на кладбище

Богатовский районный суд Самарской области вынес обвинительный приговор Олесе Каргиной за фотосессию на кладбище в обнаженном виде. Фотомодель признана виновной в оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ). Информация об этом размещена на странице суда во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как отмечается, подсудимая признала вину в полном объеме. С учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих вину обстоятельств Олесе Каргиной назначено наказание в виде 360 часов обязательных работ.

Рассмотрение уголовного дела началось в сентябре этого года. По ч. 2 ст. 148 УК РФ обвиняемой грозило лишение свободы на срок до трех лет.

Сабрина Самедова