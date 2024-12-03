Инвестор подтвердил дату открытия платной дороги Алексеевское — Альметьевск

Платная автодорога Алексеевское — Альметьевск начнет работу в январе 2025 года. Об этом инвестор проекта и основатель компании «СМП Нефтегаз» Фоат Комаров рассказал в беседе с «Ъ Волга-Урал».

«Да, будет открыто. Рустам Нургалиевич поставил такую задачу, и эта задача будет выполнена»,— сообщил господин Комаров, отвечая на вопрос о том, откроют ли движение по трассе в январе 2025 года.

По словам инвестора, основные работы по строительству дороги уже завершены. Сейчас ведутся финальные работы по установке ограждений от животных, которые планируется закончить в ближайшие две недели. Трасса будет оборудована системой безбарьерного проезда без шлагбаумов, что соответствует современным стандартам эксплуатации платных дорог.

Общая стоимость проекта превысила 102 млрд руб.

Сегодня стало известно, что стоимость проезда по платному участку автомобильной дороги Алексеевское — Альметьевск, входящей в состав трассы Шали — Бавлы в Татарстане, в 2025 году составит от 23 до 75 руб. за 1 километр. Проект постановления Кабинета министров Республики Татарстан проходит антикоррупционную проверку.

Анар Зейналов