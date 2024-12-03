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Коммерсантъ FM
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Товарооборот Белоруссии и России превысил $50 млрд

Товарооборот Белоруссии и России значительно вырос за последнее время и превысил $50 млрд, заявил председатель комиссии парламентского собрания Союза Белоруссии и России по международным делам Сергей Рачков. Он обнародовал эти данные во время видеомоста Москва—Минск, посвященного 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства.

По словам дипломата, две страны активно развивают сферу услуг и инвестиционное сотрудничество. Он также считает, что Союзное государство позволило Москве и Минску объединиться в противостоянии западным санкциям. «Благодаря этому единению мы сумели решить очень многие экономические задачи»,— добавил господин Рачков (цитата по ТАСС).

В апреле премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко провели переговоры в Москве. Они отметили рост товарооборота между странами до рекордных 4,2 трлн руб. При этом Минск пожаловался на ущемляющий его интересы рост доли китайской техники на рынке РФ.

В ноябре в Минске прошло заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии с участием премьер-министров двух стран. Они зафиксировали исполнение 50 из 300 мероприятий из совместных планов на 2024–2026 годы.

Подробности — в материале «Ъ» «Союзное государство прирастает планами».

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