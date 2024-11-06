Союзное государство прирастает планами

В Минске во вторник состоялось заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии, на котором премьер-министры двух стран обсудили ход их интеграции. Зафиксировано исполнение примерно 50 из 300 мероприятий из совместных планов на 2024–2026 годы, а также рост товарооборота между странами. Среди инициатив — развитие договоренностей о единой промышленной политике, в том числе в части взаимного признания продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время заседания Совета министров Союзного государства

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время заседания Совета министров Союзного государства

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник посетил Минск для участия в заседании Совета министров России и Белоруссии. С учетом близости 25-летия подписания соглашения о создании Союзного государства (8 декабря 1999 года) встреча во многом выглядела как подведение промежуточных итогов такого сотрудничества. Напомним, соглашение предполагает, в частности, проведение единой денежно-кредитной, налоговой и таможенной политики, но на протяжении довольно длительного времени подобные договоренности выполнялись весьма ограниченно.

Углубление интеграции началось в 2018 году, когда страны начали работу над 28 необходимыми для нее «дорожными картами». Процесс шел не всегда гладко. Окончательно договориться удалось лишь в 2021 году, когда под санкциями уже были и Москва (после присоединения Крыма в 2014 году), и Минск (после президентских выборов 2020 года). Дополнительным фактором интеграции стали санкции 2022 года, последовавшие после начала военной операции РФ на Украине.

Как заявил на встрече белорусский премьер Роман Головченко, «Союзное строительство помогает Белоруссии и России эффективно противостоять современным вызовам и угрозам, создает необходимые условия для дальнейшего развития».

Михаил Мишустин отметил, что в январе завершилось исполнение 28 союзных программ, утвержденных в 2021 году. В результате «заложен надежный фундамент для проведения скоординированной макроэкономической, промышленной и аграрной политики». В 2024–2026 годах, по его словам, страны должны сконцентрироваться на углублении интеграции в промышленности и сельском хозяйстве, в энергетике, логистике, налоговой и таможенной сферах, в науке, образовании, культуре и других областях. Для этого утвержден 31 план мероприятий, содержащих более 300 задач. Как сообщил российский премьер, примерно шестая их часть уже решена.

Товарооборот России и Белоруссии, по словам Михаила Мишустина, за январь—август этого года вырос на 6% — до почти 3 трлн руб. Важную роль в союзной повестке играет промышленная кооперация: страны модернизируют и увеличивают мощности в машино- и станкостроении, микроэлектронике, осваивают выпуск техники и узлов, замещающих поставки по импорту.

«Серьезный импульс кооперации придает взаимное признание сделанных в России и Белоруссии комплектующих, компонентов и конечной продукции»,— добавил российский премьер.

Как сообщил Роман Головченко, сегодня рассматривался вопрос о придании статуса «товар Союзного государства» продукции белорусских и российских предприятий. Предстоит выработать критерии отнесения к таким товарам, определить сферы применения, разработать порядок присвоения такого статуса. При этом, добавил Роман Головченко, необходимо обеспечить полный доступ производителей готовой белорусской и российской продукции и комплектующих к системе госзакупок и к госпрограммам на территории обеих стран.

Среди иных одобренных решений, которые будут вынесены на утверждение президентами двух стран в декабре,— обеспечение с 1 марта 2025 года абонентов РФ и Белоруссии услугами связи по тарифам, сопоставимым с применяемыми в «домашней» сети (не менее 300 минут бесплатных входящих вызовов и 5 Гб передачи данных в месяц).

Евгения Крючкова