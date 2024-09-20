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В Екатеринбурге по КРТ в границах улиц Московской и Гурзуфской построят ЖК

В Екатеринбурге в границах улиц Московской и Гурзуфской снесут два двухэтажных здания 1953 года постройки и построят жилые дома. Постановление о комплексном развитии территорий (КРТ) подписал мэр Алексей Орлов.

Для застройки в рамках КРТ в границах улиц Московской и Гурзуфской снесут два двухэтажных здания 1953 года постройки

Для застройки в рамках КРТ в границах улиц Московской и Гурзуфской снесут два двухэтажных здания 1953 года постройки

Фото: Telegram-канал Руслана Габдрахманова

Для застройки в рамках КРТ в границах улиц Московской и Гурзуфской снесут два двухэтажных здания 1953 года постройки

Фото: Telegram-канал Руслана Габдрахманова

В рамках застройки также предусмотрен ремонт здания детского сада №338, в связи с чем планируется увеличить количество мест в учреждении. На территории жилого комплекса появятся детские и спортивные площадки, а также будет выполнено благоустройство и озеленение новых дворов.

По словам главного архитектора, директора департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений уральской столицы Руслана Габдрахманова, общая площадь территории, требующей комплексного развития, составляет 4,1 тыс. кв. м, а градостроительный потенциал проекта — 20,6 тыс. кв. м. Планируется, что срок реализации проекта составит пять лет.

«Аукцион на право заключения договора о КРТ пройдет в электронной форме. Начальная цена предмета аукциона составляет всего 101,6 тыс. руб.»,— сообщил господин Габдрахманов.

Полина Хабарова

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