В доме местного жителя под Самарой нашли более 2,5 килограммов наркотиков

В Приволжском районе полицейские задержали 52-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотического вещества. Задержание произошло по информации, полученной от «неравнодушных граждан», сообщили в региональном ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

На чердаке дома гражданина оперативники обнаружили картонные коробки и пакеты с измельченным веществом растительного происхождения, а также высушенные части растений зелено-коричневого цвета.

«Исследование показало, что изъятое является наркотикосодержащим веществом общей массой более 2,5 кг, что законодатель относит к крупному размеру»,— рассказали полицейские.

Задержанный ранее судимый мужчина сознался, что растения нарвал в поле и планировал использовать их для личного потребления, без цели сбыта. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Алексей Алексеев