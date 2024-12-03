30 ноября Международный аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая обслужил 5 млн пассажиров, что произошло на 18 дней раньше, чем в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт «Казань» обслужил 5 млн пассажиров на 18 дней раньше прошлого года

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Аэропорт «Казань» обслужил 5 млн пассажиров на 18 дней раньше прошлого года

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

С начала года аэропорт обслужил 40 тысяч рейсов и 5 млн 4 тысячи пассажиров. Из них 3,48 млн человек воспользовались внутренними рейсами, а 1,53 млн – международными. Прирост по сравнению с прошлым годом составил 4%.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев текущего года аэропорт Казань обслужил 4,14 млн пассажиров, что на 146 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прирост пассажиропотока составил 3,7% по сравнению с 2023 годом и 54,5% по сравнению с допандемийным 2019 годом.

Анар Зейналов