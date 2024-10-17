Пассажиропоток казанского аэропорта за 9 месяцев 2024 составил 4,1 млн человек
За первые девять месяцев 2024 г. аэропорт «Казань» обслужил 4,14 млн пассажиров, что на 146 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РБК-Татарстан со ссылкой на пресс-службу аэропорта Казань.
Международный аэропорт Казань демонстрирует уверенный рост пассажиропотока. С января по сентябрь 2024 года число путешествующих увеличилось на 3,7% по сравнению с тем же периодом в 2023 года и на 54,5% по сравнению с допандемийными показателями 2019 года, когда было перевезено 2,67 млн человек.
Общий пассажиропоток в 2024 году составляет 4,14 млн человек. За последние пять лет в казанском аэропорту произошли значительные изменения: с 2022 года количество пассажиров ежегодно растет. В 2022 году аэропорт обслужил 4 млн пассажиров, а в 2023 году — уже 5 млн.
Изменения в маршрутах также стали заметны: направление «Казань — Белград» осталось единственным регулярным европейским рейсом, в то время как количество внутренних направлений значительно увеличилось. Например, авиакомпания Nordwind расширила свой маршрутный парк с 6 направлений в 2019 году до 24 в 2024 и планирует дальнейшее развитие в 2025 году.
В августе сообщалось, что в казанском аэропорту планируют нарастить пассажиропоток на 5% по итогам 2024 года.
Кроме того, авиакомпания Air Arabia планирует увеличить почти в 2 раза частоту рейсов из Казани в Шарджу.