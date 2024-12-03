Из-за новогоднего забега в центре Ростова ограничат движение транспорта

1 января 2025 года на участках некоторых центральных улиц Ростова-на-Дону будет ограничено движение транспорта из-за проведения новогоднего забега. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

Забег стартует от главной городской елки в парке имени Горького. Участники пробегут по главной аллее до ул. Пушкинской. Затем маршрут будет пролегать по пешеходной части ул. Пушкинской, с пересечением пр. Ворошиловского, ул. Соколова, пр. Чехова, пр. Кировского, пер. Крепостного и Нахичеванского. Перед пр. Театральным маршрутом предусмотрен разворот до пер. Университетского (площадь перед Публичной библиотекой).

Движение транспорта по указанным улицам будет перекрыто с 10:00 до 12:00.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», на двух улицах Ростова перекроют движение до конца декабря из-за работ на газопроводе.

Анастасия Казуков