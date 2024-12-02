На пл. Страны Советов ограничат движение транспорта почти на месяц

В донской столице до конца декабря будет ограничено движение транспорта и пешеходов по нескольким улицам. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

На ул. Орджоникидзе в створе дома № 22 будет запрещен проезд из-за работ на газопроводе с 3 декабря по 28 января. По этой же причине ограничат движение по ул. Страны Советов, 5 – со 2 по 26 декабря.

Как ранее сообщал /doc/7343085 «Ъ-Юг», на двух участках трассы М-4 «Дон» в Ростовской области был введен зимний скоростной режим 1 декабря.

Анастасия Казуков