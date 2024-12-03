Россиян предложили лишать льгот на электроэнергию за майнинг

Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких («Единая Россия») предложил лишать льготного тарифа на электроэнергию тех, кто занимается майнингом. Об этом он сообщил в письме на имя вице-премьера Татьяны Голиковой, текст которого есть в распоряжении ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Борис Гладких

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Депутат Госдумы Борис Гладких

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

В обращении говорится о необходимости внести изменения в законодательство в отношении лиц, которые имеют право на льготные тарифы или получают субсидии за оплату жилищно-коммунальных услуг. Парламентарий отметил, что в последнее время наблюдается резкий рост интереса к криптовалютам и майнингу, который в ряде случаев осуществляется с использованием льгот на электроэнергию. По мнению господина Гладких, это ведет не только к экономическим потерям, но и негативным социальным последствиям.

Ранее правительство России определилось с перечнем регионов, где может быть запрещен майнинг криптовалют. Для части регионов — Иркутской области, Бурятии и Забайкалья — запрет будет действовать только в период зимних пиков, для ряда других — вплоть до 2031 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Майнинг, мы тебя не добудем».