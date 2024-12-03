На севере Москвы открыли новый путепровод через железную дорогу

Столичный мэр Сергей Собянин вчера открыл движение по путепроводу через пути МЦД-1 в районе станции Бескудниково (Северный округ Москвы). Объект связал улицы 800-летия Москвы и Инженерную, обеспечив прямое движение автомобилей от Широкой улицы до Ленинградского шоссе.

«Теперь водителям не нужно делать петлю длиной порядка 9 км, перепробег сократится примерно в три раза. Снизится нагрузка на прилегающие участки МКАД и МСД (Московского скоростного диаметра.— “Ъ”)»,— сообщил мэр. С возведением путепровода была проведена реконструкция Инженерной улицы, построены новые участки прилегающих улиц, обустроена площадка для наземного городского транспорта.

В общей сложности, сообщил Сергей Собянин, с 2011 года в городе было реконструировано (или построено) 26 автомобильных путепроводов через железнодорожные пути. Днем ранее господин Собянин заявил, что с начала года в Москве было построено более 60 км дорог, включая участок будущей дороги Солнцево—Бутово—Варшавское шоссе, дорогу, соединяющую МСД и Симферопольское шоссе; транспортную развязку на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе. В ближайшие три года будет построено еще 250 км дорог, говорил мэр.

Иван Тяжлов