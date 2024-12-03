Главные анонсы 3 декабря

В Совете Федерации пройдет ежегодное совещание председателя палаты Валентины Матвиенко со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти на тему «О приоритетных направлениях законодательной деятельности и задачах органов государственной власти Российской Федерации в 2025 году».

В работе примут участие: заместитель председателя правительства — руководитель аппарата Дмитрий Григоренко и первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу швейцарской Axpo Solutions AG на запрет ей продолжать разбирательство с «Газпром экспортом» в зарубежном арбитраже.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление банка «Траст», требующего признать банкротом бывшего члена правления банка «Открытие» Геннадия Жужлева, отвечавшего в банке за корпоративный блок.

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) проведет слушание дела в отношении инженера цеха тепловой автоматики и измерений Запорожской АЭС Сергея Потынги, обвиняемого в покушении на сотрудников Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) по заданию Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Таганский суд Москвы рассмотрит административный протокол на признанного Минюстом «иностранным агентом» писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили), составленного за отсутствие соответствующей плашки в публикациях.

В Нью-Йорке Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Сирии.

В Брюсселе пройдет пресс-конференция генерального секретаря НАТО Марка Рютте в преддверии встречи министров иностранных дел НАТО 3-4 декабря. Затем пройдет встреча министров иностранных дел стран НАТО в рамках мероприятия запланировано заседание совета НАТО — Украина.

В Брюсселе состоится встреча генерального секретаря НАТО Марка Рютте и короля Иордании Абдаллы II.

В Иране состоится визит вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина.

В Турции пройдет визит наследного принца Японии Акисино и его супруги.