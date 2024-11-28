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Коммерсантъ FM
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Поездам не хватает движущей силы

Из-за отсутствия локомотивных бригад растет простой

Проблема с комплектацией локомотивных бригад с начала лета обострилась, за девять месяцев среднесуточное число поездов, отставленных по причине их нехватки, выросло в 3,5 раза. В ОАО РЖД отмечают дефицит 3 тыс. машинистов и их помощников, но говорят, что подъем зарплат и прочие льготы позволили набрать за полтора месяца около 1 тыс. человек.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Среднесуточное количество поездов, отставленных по причине отсутствия или ожидания локомотивных бригад (причина 23), в январе—сентябре выросло в 3,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 83. Это следует из раскрытия информации ОАО РЖД по форме 9г-8. В третьем квартале разрыв с прошлым годом увеличился в 3,7 раза, до 173 поездов. В августе—сентябре этот показатель превышал 200.

В прошлом году (см. “Ъ” от 15 марта) ситуация была другой: основной рост простоев пришелся на проблемы с сервисом — причину 22 — «отсутствие или ожидание локомотива перевозчика из-за недосодержания эксплуатируемого парка». Число простоев из-за недостаточной комплектации локомотивных бригад, напротив, было на 15,7% ниже, чем в 2022 году. В этом году позитивной как раз выглядит динамика по сервису: среднесуточное количество поездов, отставленных по причине 22 за три квартала, сократилось на 18,5%. Впрочем, в третьем квартале и по этому пункту наметился негативный тренд (рост на 0,4%, до 464 поездов среднесуточно).

В ОАО РЖД сообщили “Ъ”, что отмечают крайне высокую конкуренцию на рынке труда. Штат локомотивных бригад укомплектован на 97,5%, не хватает около 3 тыс. работников.

«Для обеспечения стабильности перевозочного процесса на наиболее напряженных участках организуется командирование локомотивных бригад»,— говорят в компании, напоминая, что с 1 ноября подняли часовые тарифные ставки машинистов и помощников машинистов Дирекции тяги на 20%. В качестве дополнительных мер принято решение об увеличении размера компенсации найма жилья для работников локомотивных бригад — с 70% до 100% рыночной стоимости, увеличен размер стипендии для обучающихся на помощника машиниста — на 25% с 1 ноября и еще на 16% — с 1 января 2025 года, говорят в ОАО РЖД. При приеме машинистов и помощников машинистов, в том числе ранее работавших в компании, теперь выплачиваются подъемные в 150 тыс. руб., рассказывают в компании. Как отметили в ОАО РЖД, эти меры дали результат — за последние полтора месяца численность работников локомотивных бригад увеличилась более чем на 1 тыс. человек.

Инвестпрограмма ОАО РЖД в 2025 году может сократиться на треть

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, работа машиниста или помощника машиниста по условиям существенно уступает тем, которые может получить мужчина с соответствующим уровнем образования в смежных, не железнодорожных сферах. Главная проблема — это непрогнозируемый график: человек не может никуда уехать, он ждет вызова. Вторая проблема, особенно актуальная для бригад тепловозов,— то, что смена не может уйти с рабочего места, пока не придут сменщики, и это время не оплачивается по ставке за нахождение в пути.

Как отмечает господин Бурмистров, денежная проблема начала решаться, но для сокращения оттока кадров необходимо обеспечить более комфортный график работы и устранить дискриминацию в оплате труда в то время, когда бригада ожидает смены.

Президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин указывает, что компания практически полностью укомплектована локомотивными бригадами, но работа по их управлению не оптимальна. По его словам, участились случаи нерационального использования локомотивных бригад как в перевозочном процессе (долгое ожидание приема грузового поезда на сортировочную станцию), так и за его пределами (когда локомотивная бригада вынуждена оставаться на локомотиве в качестве охраны). «На первый план сегодня выходит качество управления тем штатом локомотивных бригад, который уже имеется,— отмечает эксперт.— На втором этапе можно говорить об увеличении штата или его оптимизации в зависимости от качества управления».

Наталья Скорлыгина

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