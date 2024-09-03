Секьюритизация расширяется на потребкредиты

Крупные российские банки постепенно осваивают рынок секьюритизации потребительских кредитов. Сбербанк (MOEX: SBER) разместил дебютный выпуск облигаций на сумму почти 12 млрд руб., ранее на рынке присутствовал только ВТБ. Эксперты считают, что выход второго крупного игрока может существенно подтолкнуть развитие этого сегмента рынка секьюритизации. Однако для более активного развития потребуется снять и ряд законодательных ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В понедельник, 2 сентября, Сбербанк раскрыл подробности своей первой секьюритизации портфеля потребительских кредитов, проведенной в конце прошлой недели. Из общей суммы облигаций, представленных к размещению (эмитентом выступило ООО «СФО СБ Секьюритизация»), было реализовано 79,3% — на 9,5 млрд руб. облигаций старшего транша и на 2,38 млрд руб. облигаций младшего транша. Согласно сообщению банка, ставка ежемесячного купона по облигациям составила 20% годовых, а срок до полного погашения — 2,5 года. При этом в отчете рейтингового агентства отмечается, что средневзвешенная ставка по кредитам, являющимся обеспечением по облигациям составляет 31,4% годовых. Высокая ставка позволила разместить ценные бумаги «в рынок» — количество принявших участие в размещении превысило 9 тыс. частных и институциональных инвесторов.

До сих пор активность на рынке секьюритизации потребительских кредитов проявлял только ВТБ. В конце 2022 года он обнародовал программу по выпуску облигаций на 100 млрд руб. Как рассказал “Ъ” руководитель управления секьютиризации ВТБ Андрей Сучков, на сегодняшний день банк реализовал четыре сделки общим объемом 65 млрд руб., а в ближайшее время ожидает регистрацию Банком России очередного выпуска на 20 млрд руб. При этом, по его словам, на перспективы развития этого сегмента ВТБ смотрит с оптимизмом, тем более с учетом выхода на него новых крупных игроков. «Сегодня выпуск ценных бумаг, обеспеченных потребкредитами, дает инвесторам привлекательную доходность, а для банков такие сделки становятся эффективным инструментом привлечения фондирования и управления рисками»,— пояснил господин Сучков.

До последнего времени среди банков наиболее популярна была секьюритизация ипотечного кредитного портфеля. С начала 2022 года было проведено более трех сделок на сумму свыше 1,3 трлн руб. Подавляющее большинство выпусков было проведено в рамках проекта ВБ.РФ «Фабрика ИЦБ», при которой выпускались однотраншевые ипотечные облигации.

Эксперты считают, что выход в этот сегмент еще одного крупного игрока может подтолкнуть и другие банки к проведению секьюритизации части своих портфелей потребительских кредитов. По данным ЦБ, на 31 июля 2024 года портфель потребительских кредитов достиг 15,15 трлн руб., увеличившись с начала года более чем на 11%. Старший директор по рейтингам структурированного финансирования агентства «Эксперт РА» Павел Кашицын указывает, что «потребительские кредиты сейчас наиболее востребованы у банков среди всех базовых активов, которые могут быть секьюритизированы». По его словам, это объясняется высокой доходностью по потребкредитам, что дает возможность провести рыночное размещение и предложить инвесторам привлекательный долговой инструмент с низким кредитным риском.

Директор департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Роман Соколов обращает внимание, что кредитный портфель Сбербанка, в основе которого лежат потребительские кредиты со схожими характеристиками, существенно выше объема размещения — «осуществляя тестовую сделку, оригинатор (обладатель активов, которые служат обеспечением выпускаемых долговых бумаг.— “Ъ”) прощупывает рынок». По его словам, секьюритизация кредитного портфеля позволяет банку не только получить дополнительное финансирование, но и высвободить дополнительные активы, снять давление на капитал, снизив резервы.

Андрей Костин, глава ВТБ, 15 февраля 2019 года: «Мы считаем, что это (введение ипотечных каникул.— “Ъ”) негативно скажется на рынке секьюритизации, где мы продаем портфели».

Впрочем, не все банкиры настроены столь оптимистично. По словам начальника управления секьюритизации Совкомбанка Андрея Королева, текущее состояние рынка, в том числе высокие ставки в экономике, являются сдерживающим фактором. «Кроме того, до сих пор существует ряд регуляторных факторов, которые требуют донастройки, чтобы сделать проекты секьюритизации выгодными как для инвестора, так и для оригинатора»,— отмечает он. В частности, в Госдуме первое чтение прошел законопроект, сокращающий удержание в своем портфеле до 5% от суммы секьюритизированных активов, тогда как сейчас этот порог составляет 20%.

Максим Буйлов