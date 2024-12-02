О, сколько нам ученых чудных

2 декабря в подмосковной резиденции Ново-Огарево президент России Владимир Путин принял молодых ученых, приехавших из Сочи. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что встреча удалась: смогли обсудить многое, включая неизбежное редактирование генома и роковые заблуждения сперматозоидов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Молодые ученые временами даже вроде нападали на президента

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Молодые ученые временами даже вроде нападали на президента

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

27–29 ноября на федеральной территории «Сириус» проходил IV Конгресс молодых ученых. По данным “Ъ”, у Владимира Путина, который не пропустил ни одного из предыдущих трех, была идея прилететь в Сочи из Астаны (сразу после пресс-конференции, эхо которой до сих пор разносится, как после взрыва — не дай бог, конечно,— ракеты «Орешник») и встретиться с молодыми учеными, как это и выходило у него до сих пор. Но в какой-то момент это, судя по всему, стало невозможно даже чисто технически: пришлось выслушать молодую художницу по его же, впрочем, инициативе.

Тем более, даже можно сказать, удивительно, что на следующий день господин Путин вернулся к теме и начал выяснять, можно ли сделать уже так, чтобы не он к ним, а они к нему. И даже был в конце концов переверстан график президента, и встреча в результате состоялась в понедельник в Ново-Огарево, где давно не было публичных мероприятий с участием президента России.

Правда, в какой-то момент начало пришлось все равно перенести: попросил о телефонном звонке президент Ирана Масуд Пезешкиан, и подготовка к звонку, а затем и, так сказать, ликвидация его последствий (то есть дальнейшие созвоны по его мотивам) заняли не один час.

Молодые ученые, конечно, близко к сердцу приняли происходящее с ними в резиденции российского президента. За два часа до встречи я обратил внимание на одного из ученых, который примерился к своему креслу в центре зала, занял его и теперь разговаривал с президентом.

Президент был пока воображаемым, ученый сидел перед большим пустым креслом, а вот разговор был воображаемым только отчасти.

Ученый раз за разом проговаривал свой вопрос (шевелились губы, он беспощадно жестикулировал), а также прорабатывались варианты развития разговора: мне с расстояния метров трех виделись варианты А и В, а позже стал просматриваться и вариант С, наиболее жесткий и наименее, как я понял по особенно отчаянной, но безнадежной жестикуляции, желательный.

Это, честно говоря, производило впечатление, как всегда и бывает, когда с чем-то сталкиваешься впервые. А тем более с таким системным подходом.

— Несмотря на пространственные и временные сложности, нам все-таки удалось совместить и время, и пространство и встретиться,— сообщил президент и чуть позже добавил: — Фурсенко (помощник президента Андрей Фурсенко.— А. К.) не хотел, чтобы мы встречались! Едва уговорил его... Едва уговорил!

Так и выяснилось, кто был тот человек, который, по данным “Ъ”, считал, что если лететь к молодым ученым прямо из Астаны, то президент получит уставших, хоть и молодых ученых, а они — изможденного президента.

— С удовольствием послушаю ваши впечатления о том, как прошел четвертый — это уже четвертый, да, конгресс? — продолжал господин Путин.— И сколько?.. Семь тысяч человек из 62 стран... Конечно, мы должны, у нас такая цель стоит, и мы, конечно, ее реализуем — 2% ВВП у нас должно идти на науку. Где-то к 2030 году, может и пораньше, выйдем на эти объемы финансирования.

Очевидно, что и к тому времени у Владимира Путина этот вопрос будет на контроле.

Сразу скажу, что в самом конце встречи Владимир Путин признался:

— Я, как и некоторые коллеги (взгляд в сторону министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.— А. К.), думал: ну какой там конгресс... Будут собираться для тусовки... Ну пусть собираются. Ну это лучше, чем не собираться.

Но в конце концов, по его словам, вроде выяснилось, что это полезное мероприятие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналисты временами нападали на молодых ученых

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Журналисты временами нападали на молодых ученых

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Проректор университета МИСИС Андрей Воронин поддержал президента. Он еще раньше сообщил, что времени на конгрессе не терял и использовал его потенциал с толком:

— Я в этом смысле одну свою мини-мечту в этот раз реализовал: мы сделали даже рок-группу, состоящую из членов корсовета и лидеров крупнейших технологических компаний! И здесь, кстати, есть даже бас-гитарист этой рок-группы, которая до сих пор не имеет названия...

Было очевидно, что это единственное, чего ему действительно жаль.

— В общем, это важно, чтобы настроить диалог между молодыми учеными,— собрался к концу своего выступления Андрей Воронин.

Но даже про диалог между учеными он говорил как про свою любимую бас-гитару.

— Что касается деловой программы,— закончил Андрей Воронин,— то хочу упомянуть лишь одну сессию, которую модерировал, она называлась «Деньги есть, но вы учитесь» и была посвящена такому многообразию, всему многообразию палитры мер поддержки молодых ученых, которые есть в нашей стране.

«Собираться лучше, чем не собираться»... «Деньги есть, но вы учитесь»... Да тут был кладезь афоризмов экс-президента России. И это они еще Telegram-канал Дмитрия Медведева не зачитывали вслух. Вот где ни копни — россыпи!

— Дмитрий Анатольевич сейчас подойдет как раз! — оживился и Владимир Путин.

— Очень приятно будет пообщаться,— не так понял Андрей Воронин.

— Встреча намечена,— пояснил ему Владимир Путин.

Проректор все-таки до конца не осознал, что не с ним. Не в том был состоянии.

И это состояние необходимо было признать состоянием одухотворенности. Выступавшие, без сомнения, находились в нем. Причем, судя по всему, некоторые понимали, что именно научную, творческую одухотворенность тут в них и ценят, и не скрывали ее, а даже наоборот.

Для тонуса встречи это было хорошо. Видно было, что много экспромтов, хоть и системно подготовленных. Да и вся она, сразу скажу, удалась, то есть была нескучной.

Чего стоит один только эпизод со сперматозоидами.

— Есть заблуждение...— делилась Мария Ведунова, молодой нижегородский ученый, к концу ее.— Все считают, что сперматозоиды знают, куда плыть. Это неправда! Они не знают!..

Голос ее был полон сочувствия к заблуждающимся сперматозоидам.

— И даже те, которые плывут в правильном направлении, не первыми производят оплодотворение... Может быть, сотый...— Теперь в ее голосе звучало почти отчаяние.— Не знают!.. Некоторые вообще плывут в другую сторону!

— Знают или не знают, но плывут куда надо,— с готовностью предположил господин Путин.— Это самое главное!

Уверен, президент говорил то, что думал.

— Это те, о которых мы узнаем,— стояла на своем Мария Ведунова.

То есть эти становятся знаменитыми.

Подробнее о встрече с молодыми учеными, которая завершилась совсем уже поздним вечером, читайте ранним утром в репортаже Андрея Колесникова на сайте “Ъ”.

Андрей Колесников