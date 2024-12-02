Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

О, сколько нам ученых чудных

готовил и будет готовить там и тут Владимир Путин

2 декабря в подмосковной резиденции Ново-Огарево президент России Владимир Путин принял молодых ученых, приехавших из Сочи. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что встреча удалась: смогли обсудить многое, включая неизбежное редактирование генома и роковые заблуждения сперматозоидов.

Молодые ученые временами даже вроде нападали на президента

Молодые ученые временами даже вроде нападали на президента

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Молодые ученые временами даже вроде нападали на президента

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

27–29 ноября на федеральной территории «Сириус» проходил IV Конгресс молодых ученых. По данным “Ъ”, у Владимира Путина, который не пропустил ни одного из предыдущих трех, была идея прилететь в Сочи из Астаны (сразу после пресс-конференции, эхо которой до сих пор разносится, как после взрыва — не дай бог, конечно,— ракеты «Орешник») и встретиться с молодыми учеными, как это и выходило у него до сих пор. Но в какой-то момент это, судя по всему, стало невозможно даже чисто технически: пришлось выслушать молодую художницу по его же, впрочем, инициативе.

Тем более, даже можно сказать, удивительно, что на следующий день господин Путин вернулся к теме и начал выяснять, можно ли сделать уже так, чтобы не он к ним, а они к нему. И даже был в конце концов переверстан график президента, и встреча в результате состоялась в понедельник в Ново-Огарево, где давно не было публичных мероприятий с участием президента России.

Правда, в какой-то момент начало пришлось все равно перенести: попросил о телефонном звонке президент Ирана Масуд Пезешкиан, и подготовка к звонку, а затем и, так сказать, ликвидация его последствий (то есть дальнейшие созвоны по его мотивам) заняли не один час.

Молодые ученые, конечно, близко к сердцу приняли происходящее с ними в резиденции российского президента. За два часа до встречи я обратил внимание на одного из ученых, который примерился к своему креслу в центре зала, занял его и теперь разговаривал с президентом.

Президент был пока воображаемым, ученый сидел перед большим пустым креслом, а вот разговор был воображаемым только отчасти.

Ученый раз за разом проговаривал свой вопрос (шевелились губы, он беспощадно жестикулировал), а также прорабатывались варианты развития разговора: мне с расстояния метров трех виделись варианты А и В, а позже стал просматриваться и вариант С, наиболее жесткий и наименее, как я понял по особенно отчаянной, но безнадежной жестикуляции, желательный.

Это, честно говоря, производило впечатление, как всегда и бывает, когда с чем-то сталкиваешься впервые. А тем более с таким системным подходом.

— Несмотря на пространственные и временные сложности, нам все-таки удалось совместить и время, и пространство и встретиться,— сообщил президент и чуть позже добавил: — Фурсенко (помощник президента Андрей Фурсенко.— А. К.) не хотел, чтобы мы встречались! Едва уговорил его... Едва уговорил!

Так и выяснилось, кто был тот человек, который, по данным “Ъ”, считал, что если лететь к молодым ученым прямо из Астаны, то президент получит уставших, хоть и молодых ученых, а они — изможденного президента.

— С удовольствием послушаю ваши впечатления о том, как прошел четвертый — это уже четвертый, да, конгресс? — продолжал господин Путин.— И сколько?.. Семь тысяч человек из 62 стран... Конечно, мы должны, у нас такая цель стоит, и мы, конечно, ее реализуем — 2% ВВП у нас должно идти на науку. Где-то к 2030 году, может и пораньше, выйдем на эти объемы финансирования.

Очевидно, что и к тому времени у Владимира Путина этот вопрос будет на контроле.

Сразу скажу, что в самом конце встречи Владимир Путин признался:

— Я, как и некоторые коллеги (взгляд в сторону министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.— А. К.), думал: ну какой там конгресс... Будут собираться для тусовки... Ну пусть собираются. Ну это лучше, чем не собираться.

Но в конце концов, по его словам, вроде выяснилось, что это полезное мероприятие.

Журналисты временами нападали на молодых ученых

Журналисты временами нападали на молодых ученых

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Журналисты временами нападали на молодых ученых

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Проректор университета МИСИС Андрей Воронин поддержал президента. Он еще раньше сообщил, что времени на конгрессе не терял и использовал его потенциал с толком:

— Я в этом смысле одну свою мини-мечту в этот раз реализовал: мы сделали даже рок-группу, состоящую из членов корсовета и лидеров крупнейших технологических компаний! И здесь, кстати, есть даже бас-гитарист этой рок-группы, которая до сих пор не имеет названия...

Было очевидно, что это единственное, чего ему действительно жаль.

— В общем, это важно, чтобы настроить диалог между молодыми учеными,— собрался к концу своего выступления Андрей Воронин.

Но даже про диалог между учеными он говорил как про свою любимую бас-гитару.

— Что касается деловой программы,— закончил Андрей Воронин,— то хочу упомянуть лишь одну сессию, которую модерировал, она называлась «Деньги есть, но вы учитесь» и была посвящена такому многообразию, всему многообразию палитры мер поддержки молодых ученых, которые есть в нашей стране.

«Собираться лучше, чем не собираться»... «Деньги есть, но вы учитесь»... Да тут был кладезь афоризмов экс-президента России. И это они еще Telegram-канал Дмитрия Медведева не зачитывали вслух. Вот где ни копни — россыпи!

— Дмитрий Анатольевич сейчас подойдет как раз! — оживился и Владимир Путин.

— Очень приятно будет пообщаться,— не так понял Андрей Воронин.

— Встреча намечена,— пояснил ему Владимир Путин.

Проректор все-таки до конца не осознал, что не с ним. Не в том был состоянии.

И это состояние необходимо было признать состоянием одухотворенности. Выступавшие, без сомнения, находились в нем. Причем, судя по всему, некоторые понимали, что именно научную, творческую одухотворенность тут в них и ценят, и не скрывали ее, а даже наоборот.

Для тонуса встречи это было хорошо. Видно было, что много экспромтов, хоть и системно подготовленных. Да и вся она, сразу скажу, удалась, то есть была нескучной.

Чего стоит один только эпизод со сперматозоидами.

— Есть заблуждение...— делилась Мария Ведунова, молодой нижегородский ученый, к концу ее.— Все считают, что сперматозоиды знают, куда плыть. Это неправда! Они не знают!..

Голос ее был полон сочувствия к заблуждающимся сперматозоидам.

— И даже те, которые плывут в правильном направлении, не первыми производят оплодотворение... Может быть, сотый...— Теперь в ее голосе звучало почти отчаяние.— Не знают!.. Некоторые вообще плывут в другую сторону!

— Знают или не знают, но плывут куда надо,— с готовностью предположил господин Путин.— Это самое главное!

Уверен, президент говорил то, что думал.

— Это те, о которых мы узнаем,— стояла на своем Мария Ведунова.

То есть эти становятся знаменитыми.

Подробнее о встрече с молодыми учеными, которая завершилась совсем уже поздним вечером, читайте ранним утром в репортаже Андрея Колесникова на сайте “Ъ”.

Андрей Колесников

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...