Слияния и поглощения ведут к посадкам

Как стало известно “Ъ”, к девяти годам колонии за мошенничество попросили приговорить прокуроры экс-главу холдинга Imagine Estate Дениса Маякова, являвшегося в свое время владельцем целого ряда крупных торговых комплексов и экспертом на рынке слияний и поглощений. В ходе прений в Басманном райсуде надзор счел полностью доказанной его вину в хищении торговых площадей в ТЦ «Метромолл» на Дмитровском шоссе стоимостью более чем 460 млн руб. и махинациях при продаже помещений бывшего Московского завода автоагрегатов. Свою вину бизнесмен, как и двое его предполагаемых подельников, не признал. Ранее он заявлял, что причиной уголовного преследования стал конфликт с его бывшим партнером, признанным следствием потерпевшим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Материалы громкого уголовного дела по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) одного из известнейших московских девелоперов уже более трех лет «гуляют» по залам заседаний столичных райсудов. Как рассказывал “Ъ”, изначально еще летом 2021 года собранные следователями ГСУ ГУ МВД по Москве десятки томов прокуратура направила для рассмотрения в Симоновский райсуд. Оттуда они вскоре перекочевали в Басманный суд, поскольку оказалось, что неверно указано место окончания преступления — регистрации права перехода собственности торговых площадей. Это обстоятельство стало потом и причиной возврата материалов для доследования. После работы над ошибками судья Валентина Левашова изучила их в ходе длительных слушаний и уже была на финишной прямой для вынесения решения по делу, когда неожиданно стало известно о ее уходе в отставку. Сменившей ее Наталье Дударь пришлось начинать процесс заново, и лишь на днях по делу наконец прошли прения сторон.

По данным “Ъ”, гособвинитель предложил суду признать виновными в ряде эпизодов мошенничества как Дениса Маякова, так и его предполагаемых сообщников — работавшую ранее с ним в качестве топ-менеджера Ольгу Воронецкую и директора ЗАО «Московский завод автоагрегатов» (МЗАА) Андрея Новикова.

По мнению надзорного ведомства, все трое должны отправиться по совокупности совершенного в колонию общего режима на девять, четыре и шесть лет соответственно, с выплатой штрафа по 1 млн руб. каждый. Кроме того, прокуроры считают обоснованным и подлежащим удовлетворению иск потерпевшей стороны о возмещении ущерба на 462 млн 138 тыс. 191 руб. Между тем защита подсудимых, как стало известно “Ъ”, настаивает на их оправдании.

Напомним, что Денис Маяков стал фигурантом расследования столичной полиции об обмане владельцев ЗАО «Аверс-М» и одного из его бенефициаров — предпринимателя Антона Агафонова, владевшего, помимо прочего, почти 770 кв. м площадей в ТЦ «Метромолл-2» на Дмитровском шоссе. Сначала девелопер попал в СИЗО, потом вышел под домашний арест и наконец был освобожден, как и остальные фигуранты, под подписку о невыезде.

По версии следствия, господин Маяков был в курсе работы компании — в частности, он знал о договоре купли-продажи 97% акций фирмы. В этих условиях он в 2014 году совместно с якобы назначенной на пост гендиректора ЗАО с его помощью Ольги Воронецкой предложил акционерам продать площади в ТЦ, которые оценивались более чем в $6 млн. Однако в подготовленном договоре, как посчитали следователи, стояла уже другая сумма — около $3,9 млн (140 млн руб. по тогдашнему курсу). Кроме того, документ не предусматривал залога, а имущество переходило новому собственнику — якобы подконтрольному господину Маякову ООО «Торгнед» — всего за $500 тыс. (18,7 млн руб.). Фактически лишь эти деньги, по мнению ГСУ ГУ МВД по Москве, «Аверс-М» и получил. Между тем торговые площади оказались у ООО «Торгнед», которое разделило их на 17 отдельных помещений, причем в результате реконструкции их размеры увеличились на 70 кв. м.

Роль лидера группы аферистов следствие возложило на господина Маякова, придя к выводу, что именно он якобы разработал планы, корректировал их, привлекал соучастников и контролировал их действия. Позже ему, как сообщал “Ъ”, предъявили обвинение еще в нескольких эпизодах мошенничества, совершенных вместе с директором МЗАА Андреем Новиковым.

Речь шла, как рассказывал “Ъ”, о продаже двух небольших помещений завода в 2013–2015 годах в общей сложности за 9 млн руб. Деньги перечислены были, но владельцы площади их не получили, так как они оказались в залоге по ипотеке у банка «БФГ-Кредит».

Адвокат Дениса Маякова Лариса Каштанова от комментариев отказалась. Однако ранее свое уголовное преследование девелопер называл ангажированным и необоснованным. В свою очередь, представляющий интересы компании «Аверс-М» как потерпевшей стороны адвокат коллегии адвокатов «Дефенс» Ирек Акжигитов пояснил, что в ходе предварительного судебного следствия виновность подсудимых была, по его мнению, полностью доказана. «Подсудимые вину не признали, ущерб не возместили, поэтому считаем, что прокурор запросил справедливые сроки наказания»,— заявил “Ъ” господин Акжигитов.

Отметим, что перед своим задержанием господин Маяков считался одним из ведущих специалистов на московском рынке слияний и поглощений, управления имуществом и пр. До 2007 года он работал в ЗАО «Инвестиционная компания "Росбилдинг"», а позже создал Imagine Estate, куда он внес торговые центры «Метромолл», «Зеленый», BabyStore, Riverdale, комплексы апартаментов Petrovsky Apart House и Riverdale. Все эти активы в 2015 году отошли девелоперской компании Glincom, а у господина Маякова остались торгцентры «Акварель», «Прага», «Лето», «Метромолл-2» и бизнес-центр Imagine Plaza. Они находились под управлением High Street, которая также принадлежала господину Маякову до тех пор, пока он и практически все его компании не были признаны банкротами.

Сергей Сергеев