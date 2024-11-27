МИД РФ заявил о готовности провести обмен 630 военнопленных с Украиной

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти готовы провести обмен военнопленными с Украиной в формате «630 на 630» и в это же время начать обсуждение последующих обменов. По ее словам, российская сторона дает возможность Украине решить, кого из российских военнопленных включать в обмен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В 2024 году Минобороны РФ направило Украине список для обмена 935 человек, но украинские власти отказались «забирать более шести сотен» военнослужащих «без каких-либо причин», заявила Мария Захарова. «Актуальный список включает 630 украинских военнопленных, которых Россия готова незамедлительно передать Киеву на паритетных условиях»,— сказала представитель российского МИДа на брифинге.

По ее словам, Украина направила список военнопленных, чье возвращение будет обязательным условием для возобновления обменов. Однако, утверждает Мария Захарова, в список включены те, кто украинской стороне был передан, «российской стороне вообще не известен» или уже погибшие военнослужащие.

В начале ноября Мария Захарова обвинила Украину в саботаже обменов. Она говорила, что в 2024 году Украина согласилась на возвращение только 279 военнопленных, в то время как Минобороны РФ предлагало обменять 935. Вслед за этим украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что запросил списки военнопленных, которых Россия готова обменять в срочном порядке. Всего с 2022 года Россия и Украина провели более 45 обменов, возвращено было около 3 тыс. военнослужащих.

Последний раз Россия и Украина обменивались военнопленными 18 октября по формуле «95 на 95». 14 сентября Россия вернула 103 военнослужащих, попавших в плен при вторжении ВСУ в приграничье Курской области. РФ передала столько же военнопленных Украине. Оба обмена состоялись при посредничестве ОАЭ.