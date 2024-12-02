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Коммерсантъ FM
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Путин рассказал о подготовке инженерных кадров в России

Президент Владимир Путин сообщил, что в ближайшие три года учебные заведения в России должны подготовить около миллиона специалистов в области инженерного дела. К 2030 году число специалистов в этой сфере должно вырасти до 1,8 млн.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«У нас создано 50 инженерных школ высокого уровня на базе ведущих российских учебных заведений. И к 2030 году этих инженерных школ должно быть не менее 100. В этом направлении будем двигаться дальше»,— сказал президент на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых.

В июне вице-премьер Денис Мантуров называл основным работодателем предприятия обрабатывающей промышленности. По его словам, к 2026 году дефицит кадров в этой сфере составит 240 тыс. специалистов, треть из которых приходится на инженеров и конструкторов, две трети — на рабочие специальности. По данным исследовательского центра Superjob, дефицит политехнических кадров оценивается в 600 тыс. человек, а инженерные кадры входят в тройку самых востребованных в сфере производства и строительстве.

Подробнее — в материале «Ъ» «Инженерам расчертили перспективы».

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