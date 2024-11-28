Кандидатов в Госдуму снова отберут по конкурсу

В среду в национальном центре «Россия» первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко дал старт второму сезону конкурса «Лидеры России. Политика». Как и в первый раз, он проводится в преддверии выборов в Госдуму, и с его помощью организаторы планируют отобрать потенциальных кандидатов в депутаты. Всего таковых ожидается 100 человек, и господин Кириенко надеется, что среди них будут и участники спецоперации. Врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев пообещал включить лучших конкурсантов в партийный резерв, а организаторы заверили, что к этому готова и думская оппозиция, хотя ее представителей на открытии не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кириенко (второй слева) высоко оценил готовность действующих депутатов Госдумы (слева направо — глава комитета по бюджету Андрей Макаров, первый вице-спикер Александр Жуков и вице-спикер Ирина Яровая) стать наставниками для участников нового конкурса

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Кириенко (второй слева) высоко оценил готовность действующих депутатов Госдумы (слева направо — глава комитета по бюджету Андрей Макаров, первый вице-спикер Александр Жуков и вице-спикер Ирина Яровая) стать наставниками для участников нового конкурса

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Первый сезон «Лидеров России. Политика» (ЛРП) стартовал в феврале 2020 года, а в октябре по его итогам было отобрано 49 победителей. Тогда организаторы говорили о перспективах конкурсантов очень аккуратно, отмечая лишь, что они ищут политиков, которые могли бы стать кандидатами на выборах разных уровней. Но уже сам тайминг конкурса говорил о том, что он проводится именно к выборам в Госдуму.

И действительно, многие победители проекта осенью 2021-го прошли в федеральный парламент.

Депутатами Думы, например, стали Татьяна Буцкая, специализирующаяся на теме многодетного материнства, основатель ряда аптечных сетей Евгений Нифантьев, нынешний сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, политолог Олег Матвейчев, член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов, волонтер Артем Метелев. Все они баллотировались от «Единой России» (ЕР), но пополнение от «Лидеров» получили и некоторые партии парламентской оппозиции: так, политтехнолог Дмитрий Гусев стал депутатом от «Справедливой России — За правду», а экс-президент Российской ассоциации по связям с общественностью Станислав Наумов — от ЛДПР. Оба сейчас занимают в этих партиях достаточно весомые позиции, непосредственно связанные с выборами.

Впрочем, нельзя сказать, что все эти люди появились на конкурсе «из ниоткуда»: все они уже были хорошо известны администрации президента (АП) и другим представителям власти и как минимум имели базовую медийную известность. Например, господа Матвейчев и Гусев считались экспертами, близкими к внутриполитическому блоку Кремля. Фактически конкурс дал основание той же АП продвигать в партии понятных и близких ей деятелей в качестве перспективных политиков.

24 человека из числа победителей первого конкурса представлены в обеих палатах парламента, рассказал на открытии второго сезона «Лидеров России. Политика» Сергей Кириенко, но и другие его участники тоже заняли важные должности.

Так, Роман Карманов возглавил Президентский фонд культурных инициатив, Максим Древаль — общество «Знание», Юлия Белехова — комитет семей воинов Отечества, а Алексей Кошель стал проректором НИУ ВШЭ. «Победители и финалисты конкурса ЛРП оказались востребованы не только в Федеральном собрании, не только в органах исполнительной власти, но и в самых разных сферах и отраслях»,— подчеркнул первый замглавы АП.

В этом году за счет более раннего старта организаторы предусмотрели больше времени на обучение его участников. Оно стартует в мае 2025 года, на него попадут примерно 200 человек, и длиться оно будет десять месяцев. «Бывает, что человек на один-два месяца мобилизоваться может, а на длинную дистанцию не готов»,— объяснил длительность обучения господин Кириенко. Он также выразил надежду, что среди победителей конкурса окажутся и участники специальной военной операции.

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров перечислил темы обучения конкурсантов: «Российская государственность и текущие вызовы», «Конституционное устройство РФ и система органов публичной власти», «Политическое администрирование», «Управление информационной повесткой», «Современные управленческие технологии», «Командообразование и повышение личной эффективности», «Навыки публичных выступлений», «Теория и практика управления». А глава экспертного совета «Лидеров России» Павел Безручко отметил, что одним из ключевых критериев отбора будет анализ ценностных установок конкурсантов: «Готовность служить интересам России, нести те ограничения, которые сопутствуют роли депутата Госдумы… Вы прекрасно знаете, о чем я сейчас говорю. Любовь к своей родине».

«Те ребята, которые пройдут все испытания и получат достаточно качественные базовые знания, однозначно послужат кадровым резервом и на выборах в Госдуму 2026 года»,— заверил, в свою очередь, врио секретаря генсовета ЕР Владимир Якушев. А его однопартийцы из Думы и Совфеда выразили готовность стать наставниками финалистов конкурса. При этом участники мероприятия уверяли, что присмотреться к лучшим конкурсантам готовы и представители парламентской оппозиции, которые тоже будут в числе наставников. Правда, сами оппозиционеры в церемонии открытия конкурса участия почему-то не приняли.

Андрей Винокуров