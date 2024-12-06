Цена вопроса

В определении по делу Westwalk Верховный суд РФ (ВС) сформулировал ключевые правила банкротства иностранных компаний, имеющих активы в России. Причем в зависимости от того, где находится центр основных интересов должника — за рубежом или в РФ,— ВС допустил возбуждение вторичного или основного производства по банкротному делу. Но пока что единственным случаем, где суд прямо указал на введение основного производства, является дело Rosarium Plantations. Впрочем, делать по нему выводы преждевременно, так как там только начата процедура наблюдения. В отношении остальных зарубежных компаний суды возбуждали именно вторичное банкротство, чему есть несколько причин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Савосько

Фото: из личного архива Сергей Савосько

Фото: из личного архива

Во-первых, основное производство в отношении иностранной компании — это новый и очень сложный для российского правопорядка институт, применение которого, безусловно, поставит много вопросов перед судами, арбитражными управляющими и кредиторами. В частности, указывал ВС, такое производство должно иметь эффект для всех юрисдикций и распространяться на имущество должника не только в России, но и за ее пределами, а также на всех кредиторов, включая иностранных. Однако это будет затруднительно в условиях многочисленных антироссийских санкций. В недружественных юрисдикциях сложности у российских лиц возникают даже при уплате пошлины и найме юристов, что уж говорить о признании там полномочий арбитражного управляющего и помощи ему с поиском иностранных активов должника.

К тому же в отсутствие межправительственных соглашений о правовой помощи (а их количество невелико) госорганы других стран могут просто отказаться исполнять решения российских судов со ссылкой на нарушение собственного правопорядка. В связи с этим вполне вероятна ситуация, когда после завершения основного банкротства иностранной компании в РФ она продолжит действовать и заключать сделки за рубежом как ни в чем не бывало.

Во-вторых, для самих кредиторов вторичное банкротство иностранного должника в России — более простой и быстрый способ вернуть долги, так как не требуется проходить через длительную процедуру наблюдения, суд сразу вводит конкурсное производство. Удобнее это и арбитражному управляющему: не нужно искать имущество в других странах и иметь дело с кредиторами за рубежом. Причем иностранные кредиторы, даже из недружественных юрисдикций, не лишены права участвовать в российской процедуре банкротства своего должника и включить требования в реестр — такой позиции придерживается большинство арбитражных судов.

Кроме того, банкротство зарубежных юрлиц нередко инициирует ФНС, которая заинтересована в прогнозируемом и относительно быстром погашении задолженности. При этом налоговая служба редко подает заявление в суд, если не имеет подтверждений о наличии у должника ликвидного имущества в России. По этой причине в большинстве случаев иностранный должник погашает требования налоговиков еще до выставления его активов на торги.

При таких обстоятельствах и суду, и кредиторам гораздо предпочтительнее запускать именно вторичное производство по банкротному делу. Зачем обременять себя лишними проблемами, если для защиты кредиторов достаточно в рамках банкротных процедур реализовать имущество, которое находится в России, либо просто поставить иностранного должника перед риском утраты российских активов и тем самым замотивировать его на добровольное погашение долга.

Сергей Савосько, глава банкротной практики КА Delcredere