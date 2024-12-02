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Коммерсантъ FM
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ФАС отменила закупку для АПК «Безопасный город» на Кубани на 1,2 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по жалобе «Ростелекома» выявила нарушения при проведении закупки оборудования и софта для развития аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» стоимостью 1,2 млрд руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

На тендер были выставлены мероприятия по созданию центров оперативного реагирования АПК «Безопасный город» в муниципалитетах Кубани. Согласно конкурсной документации, эти центры предполагается интегрировать в уже имеющуюся региональную платформу. Заказчиком выступает ГКУ «Безопасный регион». Начальная стоимость контракта, с которой должны были начаться торги, превышает 1,2 млрд руб.

Заявку на торги подал один частник (он неизвестен). В связи с отсутствием иных претендентов на контракт конкурс был признан несостоявшимся. Предстояло заключение контракта с единственным участником торгов, однако протокол конкурсной комиссии обжаловал крупнейший игрок российского телеком-рынка — ПАО «Ростелеком». По его мнению, заказчик ограничил конкуренцию, в том числе предъявил к потенциальному исполнителю необоснованное требование о наличии лицензий ФСТЭК и ФСБ, а к оборудованию — требования по характеристикам, сужающие круг потенциальных участников.

Рассмотрев жалобу «Ростелекома», ФАС признала ее обоснованной, выдала предписание об устранении нарушения закона и передала материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в связи с выявленными нарушениями. Заказчик был вынужден отменить протокол определения поставщика.

Михаил Волкодав, Краснодар

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