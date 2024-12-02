«Россети Тюмень» направили 4 млн на повышение надежности электроснабжения четырех месторождений нефти

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной подстанции «Даниловка», которая питает Даниловское, Северо-Даниловское, Шушминское и Тальниковское месторождения нефти в ХМАО-Югре. На технические мероприятия компания направила свыше 4 млн рублей.



На подстанции прошло комплексное техобслуживание более 90 единиц оборудования, в том числе ремонт двух силовых трансформаторов, 7 выключателей 35 кВ и 25 разъединителей различного класса напряжения. В общеподстанционном пункте управления энергетики установили резервное зарядно-выпрямительное устройство, которое обеспечивает работу устройств релейной защиты и автоматики, систем телемеханики, аварийного освещения и предупредительной сигнализации. Все плановые мероприятия компания провела без ограничения подачи электричества потребителям.

Работы на подстанции 110 кВ «Даниловка» прошли в рамках производственной программы «Россети Тюмень», позволили продлить эксплуатационный ресурс энергообъекта и обеспечить надежное электроснабжение нефтедобывающей инфраструктуры в период максимальных нагрузок на энергосистему.

АО «Россети Тюмень»