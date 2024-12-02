Костин призвал аккуратно относиться к миграции

Глава ВТБ Андрей Костин ответил на вопрос о том, что больше сейчас ограничивает инвестиции в РФ: дефицит кадров или высокая ключевая ставка. По его словам, инвестиции ограничивает и то, и другое, однако дефицит кадров может быть более «долгоиграющей» проблемой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Костин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Андрей Костин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Поэтому я призываю, в том числе публично, более аккуратно относиться к проблемам миграции. Мигранты нам нужны. Есть идея привлечения трудовых мигрантов из Индии или Вьетнама, например, но люди из стран бывшего СССР говорят по-русски, по ментальности нам близки, из единой страны когда-то вышли»,— отметил господин Костин в интервью Reuters. По словам главы ВТБ, спрос на кадры сейчас очень большой, он отчасти порождается резко выросшим производством военно-промышленного комплекса.

«Высокая ключевая ставка — временная проблема, потому что, надеемся, год пройдет, и ставка будет снижаться, а вот кадрами обеспечить экономику необходимо»,— считает господин Костин.

Говоря о ставке ЦБ и борьбе регулятора с инфляцией, Андрей Костин сравнил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину с «железной леди» Маргарет Тэтчер. Как предположил глава ВТБ, в 2025 году инфляцию в России удастся снизить до 6,4%. Вместе с этим Банку России будет необходимо понизить ключевую ставку, которая сейчас установлена на рекордном уровне в 21%.

О политике в отношении мигрантов в России — в материале «Ъ» «Трудовую миграцию адаптируют к спросу».