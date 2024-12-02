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Коммерсантъ FM
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ЦМАКП повысил прогноз по инфляции на конец 2024 года до 9,2–9,3%

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в ноябрьском прогнозе сообщили, что инфляция в годовом выражении в декабре нынешнего года достигнет диапазона 9,2–9,3%. В октябре ЦМАКП предполагал, что этот показатель будет равняться 8,5%.

В ЦМАКП сообщили газете «Ведомости», что также были пересмотрены показатели инфляции на 2025–2027 годы. Так, прогноз на 2025 год ухудшился до 5,85–6,15% (в октябре было 5,0–5,3%), в 2026 году инфляция может достичь 4,6–5,0% (против 4,0–4,3% в октябрьском прогнозе). В 2027 году инфляция снизится до отметок 4,25–4,60%.

Ожидаемые темпы роста ВВП также замедлились: по итогам 2024 года темп роста ожидается 3,5–3,6% (на 0,2% меньше в сравнении с октябрьскими прогнозами). В 2025 году прогнозируется рост на 1,7–2,0% вместо 2,0–2,4%. Темпы роста ВВП по итогам 2026 года могут составить 1,8–2,1%, что на 0,3% ниже октябрьских прогнозов, а прогноз на 2027 год практически не изменился: 2,1–2,5% вместо 2,2–2,5%. При этом руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов не исключил, что оценки могут ухудшиться сильнее, если «не произойдет никаких позитивных чудес».

В октябре Центробанк заявлял о планах добиться снижения инфляции до 4,5–5,0% в 2025 году и до 4% — в 2026-м. Опрошенные «Ъ» эксперты ожидают, что без подъема ключевой ставки ЦБ инфляция в 2025 году составит около 6,0–6,5%.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Рубль раскачал инфляционные ожидания».

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