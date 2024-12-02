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В Тюменском районе директора школы оштрафовали из-за драки учениц

В Тюменском районе директора школы привлекли к ответственности из-за драки учениц, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Надзорное ведомство провело проверку после публикаций в СМИ.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Установлено, что в сентябре 2024 года в туалете школы в селе Луговое подрались две ученицы 8 класса. Инцидент связывают с тем, что в школе не была правильно организована работа по профилактике девиантного поведения. В ходе проверки провели заседание территориальной комиссии по делам несовершеннолетних.

По итогам проверки прокуратура внесла представление в адрес главы района, в школе скорректировали профилактическую работу, директору объявили выговор. Помимо этого, директор была привлечена к ответственности по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение установленного порядка реализации прав и свобод обучающихся образовательных организаций), ее оштрафовали на 10 тыс. руб.

Анна Капустина

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