Верующие россияне чаще помогают другим

Согласно результатам всероссийского опроса населения, проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ¹, большинство россиян считают себя верующими людьми: принадлежность к той или иной религиозной конфессии декларируют 66% опрошенных. Большинство респондентов (56%) отнесли себя к православному вероисповеданию, 1% — к другим ветвям христианства и 6% — к мусульманам. Буддистского или иудейского вероисповедания придерживается около 1% населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Не считают себя верующими людьми 31% опрошенных, и 3% затруднились ответить на поставленный вопрос.

Считаете ли вы себя верующим человеком? И если да, то к какому вероисповеданию (конфессии) вы себя относите? (% от верующих, 2024 год, один ответ)



Общая доля верующих в последние пять лет преимущественно оставалась в пределах 66–69% за исключением кратковременного подъема до 76% в 2022 году. Процент нерелигиозных людей выше среди мужчин (38% против 26% среди женщин) и молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (49%). Чем старше опрошенные, тем выше среди них доля верующих: она растет от 46% среди наиболее молодых респондентов до 71% среди тех, кто старше 60 лет. Также на отношение к религии влияет географическое положение: наиболее атеистичны жители Северо-Западного и Уральского федеральных округов (доля тех, кто не относит себя к какой-либо конфессии, составляет там 42% и 47% соответственно), а Северо-Кавказский федеральный округ — единственный, где мусульманское вероисповедание преобладает над православным (46% и 37% соответственно), тогда как доля нерелигиозных людей там минимальна — 11%.

Считаете ли вы себя верующим человеком? И если да, то к какому вероисповеданию (конфессии) вы себя относите? Выйти из полноэкранного режима 2024 2023 2022 2021 2020 Православный 56% 57% 66% 56% 60% Другие христианские конфессии 1% 1% 1% 1% 2% Мусульманин 6% 7% 7% 6% 6% Буддист <1% <1% <1% <1% <1% Иудей <1% <1% <1% <1% <1% Верующим человеком себя не считаю 31% 28% 21% 30% 28% Другое (уточнить) 1% 2% 1% 1% <1% Затрудняюсь ответить / отказ от ответа 3% 3% 3% 4% 3% Всего указали принадлежность к конфессии 66% 69% 76% 66% 69% Открыть в новом окне % от опрошенных, один ответ Распределение по полу и возрасту Выйти из полноэкранного режима Пол Возраст Мужчина Женщина 18–24 года 25–34 года 35–44 года 45–59 лет 60+ лет Православный 48 63 36 53 58 56 63 Другие христианские конфессии 2 1 2 <0,5 1 3 1 Мусульманин 7 6 7 7 6 7 6 Буддист 1 <0,5 <0,5 1 <0,5 1 <0,5 Иудей <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 Верующим человеком себя не считаю 38 26 49 33 32 29 27 Другое (уточнить) 1 1 1 1 1 2 1 Затрудняюсь ответить / отказ от ответа 3 3 6 5 2 3 2 Всего указали принадлежность к конфессии 59 71 46 61 67 68 71 Открыть в новом окне % от опрошенных, 2024 год, один ответ

Для большинства верующих россиян религия занимает важное место в их жизни, в том числе для 16% — очень важное и для 45% — довольно важное. В последние пять лет общая доля тех, для кого важна религия, практически не менялась, оставаясь в пределах 60–61%. Охарактеризовали место религии в своей жизни как не очень важное 29% верующих, и всего 4% назвали его совершенно неважным.

Какое место занимает религия в вашей жизни? (% от верующих, 2024 год, один ответ)



Какое место занимает религия в вашей жизни? Выйти из полноэкранного режима 2024 2023 2021 2020 Очень важное 16 20 18 17 Довольно важное 45 41 42 44 Не очень важное 29 29 32 33 Совершенно неважное 4 4 5 4 Затрудняюсь ответить 6 6 3 2 Открыть в новом окне % от верующих, динамика 2020–2024 годов

В то же время, если говорить о конкретных действиях, в которых проявляется принадлежность к конфессии, половина тех, кто относит себя к верующим людям, не выполняет религиозные предписания, например посты (49%). Примерно треть верующих респондентов стараются выполнять религиозные предписания, но не участвуют в богослужениях (18%) или участвуют изредка (15%). Только 7% тех, кто считают себя верующими, регулярно участвуют в богослужениях, в том числе 2% при этом еще и активно участвуют в жизни прихода или религиозной общины. Такое распределение относительно стабильно: в последние пять лет доля тех, кто регулярно участвует в богослужениях, оставалась в пределах 5–7%; тех, кто не участвует или редко участвует в богослужениях, но старается выполнять религиозные предписания, — в пределах 29–33%, и доля тех, кто считает себя верующими, но не выполняет религиозные предписания, варьировалась от 56% до 49%.

В чем выражается ваша принадлежность к вероисповеданию (конфессии)? (% от верующих, 2024 год, один ответ)



В чем выражается ваша принадлежность к вероисповеданию (конфессии)? Выйти из полноэкранного режима 2024 2023 2021 2020 Считаю себя верующим, но не выполняю религиозные предписания, например посты 49 50 56 52 Стараюсь выполнять религиозные предписания, но в богослужениях не участвую 18 17 17 16 Стараюсь выполнять религиозные предписания, изредка участвую в богослужениях 15 15 12 16 Стараюсь выполнять религиозные предписания, регулярно участвую в богослужениях, но не очень вовлечен в жизнь прихода, общины 5 4 3 4 Стараюсь выполнять религиозные предписания, регулярно участвую в богослужениях, активно участвую в жизни прихода, общины 2 3 2 3 Другое 1 2 1 1 Затрудняюсь ответить 10 10 7 8 Открыть в новом окне % от верующих, динамика 2020–2024 годов

Россияне, относящие себя к той или иной религиозной конфессии, чаще участвовали в волонтерской деятельности, чем те, кто не считают себя верующими. При этом чем более важна религия в жизни человека, тем выше вероятность, что он будет участвовать в волонтерстве: в частности, среди тех, кто не считают себя верующими или отводят религии совершенно неважное место в своей жизни, 19% занимались волонтерским трудом на протяжении прошлого года, тогда как среди тех, для кого религия очень важна, эта доля составляет 29%.

Верующие россияне также чаще делали благотворительные пожертвования. Доля жертвователей колеблется от 41% среди нерелигиозных опрошенных и 45% среди тех, для кого религия совершенно неважна, до 61% среди тех, кто отводит религии очень важное место в своей жизни. В общей сложности 2% верующих жертвовали деньги через религиозные, приходские общины, церковные организации, однако среди тех, для кого религия очень важна, эта доля повышается до 6%.

Чаще всего верующие россияне жертвуют больным детям (им помогали 21% религиозных россиян), пожилым людям (13%), животным (10%). Наиболее популярные направления пожертвований не отличаются для религиозных и нерелигиозных опрошенных. При этом финансовая помощь непосредственно религиозным институциям не занимает высокие позиции в списке основных направлений пожертвований: даже среди тех, в чьей жизни религия занимает очень важное место, всего 5% передавали деньги религиозным организациям, храмам, церквям, а среди верующих в целом — только 3%. В деятельности религиозных организаций, общин, движений участвовали 2% верующих россиян; эта доля достигает 6% среди тех, кто отводит религии очень важное место в своей жизни. В то же время в целом в деятельность некоммерческих организаций верующие вовлекаются заметно чаще: доля тех, кто принимает участие в работе НКО, варьируется от 21% среди нерелигиозных опрошенных до 32% среди тех, в чьей жизни религия занимает особо важное место.

«Бескорыстное служение и помощь нуждающимся проповедуются в большинстве религий, и участие в благотворительной, волонтерской деятельности может стать важным аспектом выражения веры и следования нравственным принципам,— комментирует директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Ирина Мерсиянова.— Многие церковные общины и религиозные организации активно вовлечены в благотворительные и волонтерские программы. Согласно результатам наших опросов, те, для кого важна религия, чаще остальных отмечают, что помощь нуждающимся является одной из ключевых ценностей в их жизни, что это одна из тех вещей, в которых проявляется патриотизм человека. Более высокая доля волонтеров и благотворителей среди верующих россиян говорит о том, что эти ценности не просто декларируются, но и находят свое практическое выражение в безвозмездном труде на благо окружающих».

¹ Всероссийский опрос населения был проведен в 2024 году Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. Опрашивалось городское и сельское население от 18 лет и старше, метод сбора данных — личное интервью по месту жительства респондента, объем выборки — 2011 человек.

Ольга Грибова