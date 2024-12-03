Верующие россияне чаще помогают другим
А верующими в России себя считают две трети населения
Согласно результатам всероссийского опроса населения, проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ¹, большинство россиян считают себя верующими людьми: принадлежность к той или иной религиозной конфессии декларируют 66% опрошенных. Большинство респондентов (56%) отнесли себя к православному вероисповеданию, 1% — к другим ветвям христианства и 6% — к мусульманам. Буддистского или иудейского вероисповедания придерживается около 1% населения.
Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ
Не считают себя верующими людьми 31% опрошенных, и 3% затруднились ответить на поставленный вопрос.
Общая доля верующих в последние пять лет преимущественно оставалась в пределах 66–69% за исключением кратковременного подъема до 76% в 2022 году. Процент нерелигиозных людей выше среди мужчин (38% против 26% среди женщин) и молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (49%). Чем старше опрошенные, тем выше среди них доля верующих: она растет от 46% среди наиболее молодых респондентов до 71% среди тех, кто старше 60 лет. Также на отношение к религии влияет географическое положение: наиболее атеистичны жители Северо-Западного и Уральского федеральных округов (доля тех, кто не относит себя к какой-либо конфессии, составляет там 42% и 47% соответственно), а Северо-Кавказский федеральный округ — единственный, где мусульманское вероисповедание преобладает над православным (46% и 37% соответственно), тогда как доля нерелигиозных людей там минимальна — 11%.
Считаете ли вы себя верующим человеком? И если да, то к какому вероисповеданию (конфессии) вы себя относите?
% от опрошенных, один ответ
Распределение по полу и возрасту
% от опрошенных, 2024 год, один ответ
Для большинства верующих россиян религия занимает важное место в их жизни, в том числе для 16% — очень важное и для 45% — довольно важное. В последние пять лет общая доля тех, для кого важна религия, практически не менялась, оставаясь в пределах 60–61%. Охарактеризовали место религии в своей жизни как не очень важное 29% верующих, и всего 4% назвали его совершенно неважным.
Какое место занимает религия в вашей жизни?
% от верующих, динамика 2020–2024 годов
В то же время, если говорить о конкретных действиях, в которых проявляется принадлежность к конфессии, половина тех, кто относит себя к верующим людям, не выполняет религиозные предписания, например посты (49%). Примерно треть верующих респондентов стараются выполнять религиозные предписания, но не участвуют в богослужениях (18%) или участвуют изредка (15%). Только 7% тех, кто считают себя верующими, регулярно участвуют в богослужениях, в том числе 2% при этом еще и активно участвуют в жизни прихода или религиозной общины. Такое распределение относительно стабильно: в последние пять лет доля тех, кто регулярно участвует в богослужениях, оставалась в пределах 5–7%; тех, кто не участвует или редко участвует в богослужениях, но старается выполнять религиозные предписания, — в пределах 29–33%, и доля тех, кто считает себя верующими, но не выполняет религиозные предписания, варьировалась от 56% до 49%.
В чем выражается ваша принадлежность к вероисповеданию (конфессии)?
% от верующих, динамика 2020–2024 годов
Россияне, относящие себя к той или иной религиозной конфессии, чаще участвовали в волонтерской деятельности, чем те, кто не считают себя верующими. При этом чем более важна религия в жизни человека, тем выше вероятность, что он будет участвовать в волонтерстве: в частности, среди тех, кто не считают себя верующими или отводят религии совершенно неважное место в своей жизни, 19% занимались волонтерским трудом на протяжении прошлого года, тогда как среди тех, для кого религия очень важна, эта доля составляет 29%.
Верующие россияне также чаще делали благотворительные пожертвования. Доля жертвователей колеблется от 41% среди нерелигиозных опрошенных и 45% среди тех, для кого религия совершенно неважна, до 61% среди тех, кто отводит религии очень важное место в своей жизни. В общей сложности 2% верующих жертвовали деньги через религиозные, приходские общины, церковные организации, однако среди тех, для кого религия очень важна, эта доля повышается до 6%.
Чаще всего верующие россияне жертвуют больным детям (им помогали 21% религиозных россиян), пожилым людям (13%), животным (10%). Наиболее популярные направления пожертвований не отличаются для религиозных и нерелигиозных опрошенных. При этом финансовая помощь непосредственно религиозным институциям не занимает высокие позиции в списке основных направлений пожертвований: даже среди тех, в чьей жизни религия занимает очень важное место, всего 5% передавали деньги религиозным организациям, храмам, церквям, а среди верующих в целом — только 3%. В деятельности религиозных организаций, общин, движений участвовали 2% верующих россиян; эта доля достигает 6% среди тех, кто отводит религии очень важное место в своей жизни. В то же время в целом в деятельность некоммерческих организаций верующие вовлекаются заметно чаще: доля тех, кто принимает участие в работе НКО, варьируется от 21% среди нерелигиозных опрошенных до 32% среди тех, в чьей жизни религия занимает особо важное место.
«Бескорыстное служение и помощь нуждающимся проповедуются в большинстве религий, и участие в благотворительной, волонтерской деятельности может стать важным аспектом выражения веры и следования нравственным принципам,— комментирует директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Ирина Мерсиянова.— Многие церковные общины и религиозные организации активно вовлечены в благотворительные и волонтерские программы. Согласно результатам наших опросов, те, для кого важна религия, чаще остальных отмечают, что помощь нуждающимся является одной из ключевых ценностей в их жизни, что это одна из тех вещей, в которых проявляется патриотизм человека. Более высокая доля волонтеров и благотворителей среди верующих россиян говорит о том, что эти ценности не просто декларируются, но и находят свое практическое выражение в безвозмездном труде на благо окружающих».
¹ Всероссийский опрос населения был проведен в 2024 году Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. Опрашивалось городское и сельское население от 18 лет и старше, метод сбора данных — личное интервью по месту жительства респондента, объем выборки — 2011 человек.