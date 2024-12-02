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Аренда загородных домов в Сочи на Новый год превысила 10 тысяч рублей в сутки

Средняя стоимость посуточной аренды загородной недвижимости в Сочи на новогодние праздники (с 31 декабря по 8 января) составила 13 тыс. руб. в сутки. Чаще всего туристы снимают дома на четыре ночи, планируя заселение в компании из четырех человек, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Авито».

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Согласно опросу, проведенному «Авито Путешествиями», при выборе загородной недвижимости на новогодние праздники гости обращают внимание на несколько факторов. Наиболее важными из них являются локация и транспортная доступность объекта (43%), возможность заселения с детьми или животными (34%), количество спальных мест (32%) и стоимость размещения в расчете на одного гостя (31%). Среди дополнительных критериев пользователи также отмечали окружение и сопутствующую инфраструктуру — развлечения, природу, магазины (43%), а также наличие удобств, таких как музыкальная аппаратура, проектор, мангальная зона, бассейн или баня.

Прогнозируется, что поток туристов в Сочи на новогодние праздники увеличится на 2–4%, по данным «Ъ-Кубань». Курорты горного кластера города ожидают принять свыше 80 тыс. туристов, а также около 87 тыс. однодневных гостей. Заполняемость отелей региона прогнозируют на уровне 74,5%, при этом более 60% номерного фонда уже забронировали. В зимний сезон для спортивного отдыха будут работать 66 канатных дорог и 125 трасс общей протяженностью более 170 км.

Стоимость размещения в зимнем сезоне выросла на 10% по сравнению с прошлым годом. Аналитики связывают повышение цен с открытием новых высококатегорийных отелей, а также ростом стоимости коммунальных услуг, продовольствия и материалов для обслуживания гостиниц. Цены на размещение в двухместном номере с завтраком в гостиницах категории 3–5 звезд на черноморском побережье варьируются от 7 до 30 тыс. руб. за сутки.

«Ъ-Сочи» писал, что в декабре на курорте установят 93 крупных световых арт-объекта. В этом году добавят две новые конструкции в виде дерева и большой еловой шишки. Фейерверков в эту новогоднюю ночь и в период каникул не будет.

Мария Удовик

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