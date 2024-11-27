В Сочи установят 93 крупных световых арт-объекта в декабре

В декабре Сочи украсят 93 крупных световых арт-объекта, из которых 91 уже применяли в предыдущие годы. В 2024 году добавятся две новые конструкции в виде дерева и большой еловой шишки. В Адлерском районе установят 26 световых арт-объектов, в Лазаревском — 11, в Хостинском — 11, в Центральном — 45, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что в этом году поставили задачу минимизировать затраты на новогоднее оформление в связи с продолжающейся СВО и необходимостью увеличения помощи бойцам. Финансирование направят преимущественно на монтаж, демонтаж, ремонт и обслуживание арт-объектов, приобретенных ранее. В этом году от использования фейерверков в новогоднюю ночь и в каникулы отказались, а также рекомендовали санаторно-курортным предприятиям воздержаться от салютов.

Главную елку, которую приобрели несколько лет назад, установят на площади Флага до 15 декабря. Дополнительно в районах города установят 15 городских елок. Улицы украсят малые архитектурные формы в виде сказочных персонажей и тематической атрибутики.

В декабре специалисты украсят автобусные остановки и изгороди. Праздничная подсветка дополнит оформление торговых и санаторно-курортных объектов города.

«Ъ-Сочи» писал, что туроператоры прогнозируют значительное увеличение продаж новогодних туров в Сочи к концу ноября. Эксперты отмечают, что в целом дефицита мест пока не наблюдается, однако в популярных объектах размещения уже распроданы наиболее востребованные категории номеров.

Мария Удовик