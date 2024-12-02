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В Самаре возбудили уголовное дело по факту нападения на мужчину уроженцем Узбекистана

Следователь СК возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) из-за нападения на мужчину. Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в соцмедиа сообщается о противоправном поведении уроженца Республики Узбекистан. Он напал на жителя Самары и причинил ему телесные повреждения. Проводятся следственные действия, направленные на задержание нападавшего и установление всех обстоятельств преступления.

Руфия Кутляева

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