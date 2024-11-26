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Вартовчанин передал мошенникам 35 млн рублей в «помощь» в раскрытии преступления

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) 69-летний местный житель передал свыше 35 млн руб. мошенникам, думая, что помогает банку в раскрытии преступления, сообщили в окружном УМВД. Полиция города возбудила дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Он рассказал полицейским, что в августе ему позвонил незнакомый мужчина, представившийся сотрудником Пенсионного фонда, который под предлогом перерасчета пенсии уговорил его дать код доступа к Госуслугам. Позднее ему позвонила псевдосотудница банка, сообщившая, что данные пенсионера попали к мошенникам, а на счетах зафиксированы подозрительные операции. Она уговорила его включить демонстрацию экрана, после чего убедила в том, что неизвестные пытаются оформить кредит на его имя, и он должен участвовать в их задержании: для этого ему нужно было выехать в Москву якобы за счет банка. В Москве вартовчанин в течение 10 дней по указанию незнакомки передавал наличные деньги курьеру общей суммой в 29 млн 995 тыс. руб.

Вернувшись в Нижневартовск, пенсионер продолжал верить, что помогает в раскрытии преступления, и перевел с банковского счета мошенникам еще 5 млн руб. Только после посещения банка он понял, что его обманули.

Ранее сотрудники полиции и ФСБ задержали 30-летнего жителя Нижневартовска, подозреваемого в мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации. Выйти на пособника аферистов полицейские смогли после обращения к ним пенсионера из Башкирии, который перевел на «безопасный счет» 600 тыс. руб.

Ирина Пичурина

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