Аэропорты предлагают подготовить к сдаче отпечатков пальцев иностранцами

С 1 декабря в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский может стартовать полуторагодовой эксперимент по сбору биометрических данных с прибывающих в Россию иностранцев. Об этом говорится в проекте правительственного постановления, размещенном Минцифры РФ на regulation.gov.ru. Речь о цифровых фотографиях и отпечатках пальцев, которые будут собираться сотрудником погранслужбы ФСБ на пунктах пропуска через границу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В Минцифры ранее поясняли, что эксперимент планируется провести в два этапа. На первом биометрию обяжут сдавать всех прибывающих в РФ иностранцев (помимо четырех аэропортов в документе упомянут пропускной пункт Маштаково в Оренбургской области). Исключения сделают для граждан Белоруссии, детей до шести лет, дипломатов и членов их семей, «сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в России». На втором этапе для безвизового въезда иностранцам потребуется сдавать биометрию заранее, в специальном приложении для смартфона, а также создавать в нем и направлять властям заявление о целях посещения страны (не менее чем за 72 часа до въезда в РФ). При визовом въезде «оператор единой биометрической системы» должен сам разместить в ней информацию о ранее сданной иностранцем биометрии (если таковая имеется).

В Минцифры называли эксперимент с биометрией распространенной мировой практикой, отмечая, что схожие условия «много лет» действуют для соискателей шенгенских виз. В России попытки обязать приезжих сдавать биометрию предпринимаются еще с 2014 года. В 2019 году в МВД РФ говорили, что повальная дактилоскопия позволит предотвратить въезд в страну преступников, но реализация идеи требует поставок оборудования в пункты пограничного контроля. Примечательно, что в нынешнем проекте постановления задача закупить и наладить такое оборудование (а затем передать его ФСБ) возлагается на правительство Москвы и столичный бюджет.

В 2021 году Госдума приняла внесенный правительством закон, обязывающий сдавать отпечатки пальцев иностранцев, въезжающих без виз в РФ на срок свыше 90 дней или на любой срок «для осуществления трудовой деятельности». Такую процедуру приезжие должны проходить сами в месячный срок. В Минцифры отмечали, что в случае успеха эксперимента описанные в документе правила будут действовать постоянно. При этом в ведомстве по запросу “Ъ” затруднились пояснить, что будет считаться успехом: «Итоговые критерии оценки будут разработаны по результатам общественного обсуждения».

Александр Воронов