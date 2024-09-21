Монтажники подняли планку

В России растут зарплаты кабельщиков, прокладчиков магистральной оптической связи, наладчиков и других специалистов телеком-отрасли, подсчитали платформы по поиску работы. Больше всего предлагают электромонтажникам: в среднем 165 тыс. руб. Кроме того, увеличилось количество вакансий в этой сфере: у мобильных операторов — на 76%, у провайдеров фиксированной связи — на 106%. Это связано с тем, что спрос на специалистов растет не только у крупнейших федеральных операторов связи, но и у сотовых компаний на новых территориях, говорят участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

За июнь—август 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в России на 18% выросла средняя зарплата сотрудников в сфере телекоммуникаций — до 53 тыс. руб., подсчитали в «Авито Работе». Спрос на сотрудников в телеком-отрасли, по данным площадки, вырос почти в два раза год к году. В выборке «Авито Работы» учитывались должности наладчиков, слесарей, электриков, кабельщиков, системных администраторов и др. По данным площадки, самыми высокооплачиваемыми специалистами в этой сфере стали электромонтажники, их средняя зарплата составляет 165 тыс. руб. Соискателям на эту должность предлагают зарплату на 79% больше, чем летом 2023 года.

По данным HeadHunter, с января по сентябрь 2024 года компании телеком-отрасли опубликовали на этом сайте 241,5 тыс. вакансий, что почти в два раза (на 94%) превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Прирост средней зарплаты, по данным HeadHunter, составил за год около 10% — до 52 тыс. руб. По словам представителя компании, средняя зарплата невысока из-за большого объема низкооплачиваемых вакансий, например операторов колл-центров. В целом, отметил он, в этом году наблюдается существенный рост спроса на сотрудников по всем типам связи в телекоме. «Мобильные операторы увеличили количество вакансий на 76%, провайдеры фиксированной связи — на 106%, оптоволоконная связь (специалисты, работа которых связана с прокладкой магистральной оптической связи.— “Ъ”) — на 60%»,— рассказал представитель площадки. Он добавил, что самые востребованные сотрудники — это операторы колл-центров и служб поддержки, менеджеры по продажам и работе с клиентами, а также монтажники.

В T2 (ранее Tele2) увеличили численность сотрудников, которые занимаются стройкой и обслуживанием сетей, под новые проекты этого года примерно на 4%. В «МегаФоне» сообщили, что наем специалистов в этом направлении остался на том же уровне. В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») отказались от комментариев, в МТС не ответили “Ъ”.

Весной этого года российские башенные компании отчитывались о том, что за год удвоили строительство антенно-мачтовых сооружений связи (см. “Ъ” от 13 мая). Спрос на телеком-специалистов растет в том числе и из-за развития инфраструктуры в новых регионах. Представитель крымского «К-Телекома» (бренд «+7Телеком») отметил, что компания выстраивает инфраструктуру на новых территориях с «нуля», что требует формирования команды на местах. «Мы видим, что до появления нашего оператора конкуренции за сотрудников в этой сфере почти не было»,— добавил он. По его словам, за год штат «К-Телекома» в ЛНР и ДНР вырос в два раза, до 250 человек, из которых больше половины — технический персонал.

Как отметил источник “Ъ” на телеком-рынке, за последний год стройка сетей связи резко ускорилась, что вынудило операторов увеличить наем сотрудников.

По его словам, зарплаты в отрасли почти не менялись с 2022 года: «Это привело к тому, что люди стали переходить в более высокооплачиваемые отрасли и текучка кадров у операторов увеличилась». В связи с этим телеком-компании начали поднимать зарплаты. По оценке редактора профильного Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексея Слукина, в течение следующего года средняя заработная плата сотрудников в телеком-отрасли вырастет еще на 10% из-за дефицита кадров.

Тимофей Корнев