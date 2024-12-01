Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Семнадцатый тур

«Акрон»—«Оренбург» 1:0

Лончар, 60

ЦСКА—«Рубин» 2:2

Лукин, 63, 90+6 — Даку, 43; Тесленко, 52. Удаление: Кабутов («Рубин»), 65 (2 ж. к.)

«Ростов»—«Пари Нижний Новгород» 4:0

Осипенко, 32, 65; Саравия, 60; Комличенко, 72 (пен.). Удаление: Босельи («Нижний Новгород»), 49

«Локомотив»—«Химки» 1:3

Сарвели, 29 — Заболотный, 17; Бакаев, 32; Вера, 66

«Зенит»—«Крылья Советов» 2:3

Глушенков, 4; Алип, 72 — Сергеев, 17, 28; Олейников, 18

«Динамо» (Мх)—«Факел» 0:0

«Краснодар»—«Спартак» 0:3

Угальде, 17, 28, Барко, 90+4

Турнирная таблица

И В Н П М О

1. «Зенит» 17 12 3 2 36:10 39

2. «Краснодар» 17 11 5 1 34:12 38

3. «Спартак» 17 10 4 3 33:14 34

4. «Локомотив» 17 11 1 5 33:26 34

5. «Динамо» (М) 16 9 4 3 32:18 31

6. ЦСКА 17 8 4 5 27:14 28

7. «Ростов» 17 6 5 6 26:27 23

8. «Рубин» 17 6 5 6 22:24 23

9. «Акрон» 17 5 4 8 20:33 19

10. «Крылья Советов» 17 5 3 9 18:26 18

11. «Динамо» (Мх) 17 3 8 6 9:14 17

12. «Нижний Новгород» 17 4 4 9 15:31 16

13. «Химки» 17 3 7 7 21:31 16

14. «Факел» 17 2 8 7 11:24 14

15. «Ахмат» 16 1 6 9 14:31 9

16. «Оренбург» 17 1 6 11 16:32 8

Матч «Ахмат»—«Динамо» (М) пройдет сегодня.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...