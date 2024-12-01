Семнадцатый тур

«Акрон»—«Оренбург» 1:0

Лончар, 60

ЦСКА—«Рубин» 2:2

Лукин, 63, 90+6 — Даку, 43; Тесленко, 52. Удаление: Кабутов («Рубин»), 65 (2 ж. к.)

«Ростов»—«Пари Нижний Новгород» 4:0

Осипенко, 32, 65; Саравия, 60; Комличенко, 72 (пен.). Удаление: Босельи («Нижний Новгород»), 49

«Локомотив»—«Химки» 1:3

Сарвели, 29 — Заболотный, 17; Бакаев, 32; Вера, 66

«Зенит»—«Крылья Советов» 2:3

Глушенков, 4; Алип, 72 — Сергеев, 17, 28; Олейников, 18

«Динамо» (Мх)—«Факел» 0:0

«Краснодар»—«Спартак» 0:3

Угальде, 17, 28, Барко, 90+4

Турнирная таблица

И В Н П М О

1. «Зенит» 17 12 3 2 36:10 39

2. «Краснодар» 17 11 5 1 34:12 38

3. «Спартак» 17 10 4 3 33:14 34

4. «Локомотив» 17 11 1 5 33:26 34

5. «Динамо» (М) 16 9 4 3 32:18 31

6. ЦСКА 17 8 4 5 27:14 28

7. «Ростов» 17 6 5 6 26:27 23

8. «Рубин» 17 6 5 6 22:24 23

9. «Акрон» 17 5 4 8 20:33 19

10. «Крылья Советов» 17 5 3 9 18:26 18

11. «Динамо» (Мх) 17 3 8 6 9:14 17

12. «Нижний Новгород» 17 4 4 9 15:31 16

13. «Химки» 17 3 7 7 21:31 16

14. «Факел» 17 2 8 7 11:24 14

15. «Ахмат» 16 1 6 9 14:31 9

16. «Оренбург» 17 1 6 11 16:32 8

Матч «Ахмат»—«Динамо» (М) пройдет сегодня.