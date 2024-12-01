На довыборах в думу Красновишерска победила кандидат от «Единой России»

Кандидат от «Единой России», директор ООО «Эдем» Анна Дутуева одержала победу на отложенных выборах в думу Красновишерского городского округа по одномандатному округу №8. Как сообщается в telegram-канале избирательной комиссии Пермского края, за госпожу Дутуеву проголосовали 88,29% избирателей. Также в выборах участвовали: временно неработающая Алла Катана («Справедливая Россия — За правду») и художник МБУ «Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений» Сергей Семериков (самовыдвиженец).

Ранее выборы по округу №8 не состоялись из-за отказа конкурентов экс-спикера местной думы Ильи Итальева участвовать в голосовании. В результате самовыдвиженец Илья Итальев остался единственным кандидатом и выборы были сорваны. Участвовать в отложенных выборах господин Итальев отказался.

Кроме отложенных выборов в думу Красновишерска 1 декабря состоялись также отложенные выборы в думу Чернушинского городского округа (по округу №10). По данным краевой избирательной комиссии, средняя явка на выборы в этих территориях составила 33,14%. Жалоб в комиссии не поступало, нарушений в ходе отложенных выборов не выявлено. Источник, знакомый с ситуацией в муниципалитетах считает явку высокой и связывает ее с работой избирательной комиссии по информированию граждан и «отложенными эффектами президентских выборов».