«Ливерпуль» отодвинул чемпиона

В центральном матче 13-го тура Английской премьер-лиги ее лидер «Ливерпуль» обыграл действующего обладателя трофея «Манчестер Сити» — 2:0. Благодаря победе он довел отрыв от второго места до девяти очков. «Сити» же проиграл четвертый матч чемпионата подряд и, как следствие, выпал из первой четверки, попадание в которую позволяет квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк (слева) и игрок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн

Фото: Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' S, Reuters Игрок «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк (слева) и игрок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн

Фото: Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' S, Reuters

События, произошедшие в 13-м туре чемпионата Англии по футболу, кажется, предопределили характер борьбы за титул. Главным претендентом на трофей стал «Ливерпуль».

Для тех, кто за футболом последние два-три месяца не следил, это может звучать странновато. Ну не котировался клуб так высоко перед сезоном. Из тридцати опрошенных в августе телекомпанией BBC футбольных экспертов (а это в основном именитые игроки премьер-лиги прошлого) не нашлось такого, кто рискнул бы поставить его на первое место. Такой, кто поставил «Ливерпуль» на вторую строчку, нашелся лишь один. А трое вообще уготовили ему место за пределами топ-4. И такая расстановка сил протестов не вызывала из-за двух факторов. Первый — неуверенность в том, что молодой голландский тренер Арне Слот сможет стать достойным преемником ушедшего с поста немца Юргена Клоппа. Второй — сомнения насчет потенциала состава команды: летом «Ливерпуль» обошелся без громких подписаний и остался практически с той же обоймой игроков, которая прошлый сезон завершила на третьем месте с ощутимым отставанием от лидеров.

Однако к началу декабря все у «Ливерпуля» замечательно: в Лиге чемпионов он идет без потерь (пять побед в пяти матчах), таблицу английского чемпионата возглавляет с серьезным отрывом.

Увеличить его помогла воскресная встреча с «Манчестер Сити» — победителем последних четырех розыгрышей премьер-лиги, командой, которая еще недавно казалась неуязвимой, но сейчас переживает какой-то удивительный спад — семь матчей подряд без побед, среди которых шесть поражений.

О кризисе «Манчестер Сити» дополнительно напоминал стартовый состав. Пеп Гвардиола не включил в него вратаря Эдерсона и защитника Йошко Гвардиола, напортачивших в игре против «Фейенорда» в середине недели (3:3).

Но сломать тенденцию это не помогло. В первом тайме воскресного матча «Ливерпуль» вообще никакого сопротивления не встречал и создал с десяток моментов, причем самыми разными способами. Были и быстрые атаки: пожалуй, лучшую из таких в дебюте встречи не смог реализовать Коди Гакпо. Были и дальние удары: наиболее опасными отметились Доминик Собослаи и Трент Александр-Арнольд. Были и умело разыгранные стандарты: во время угловых в штрафной «Сити» хозяйствовал Вирджил ван Дейк. Голом мог стать любой из двух ударов защитника головой, но сначала манчестерцев спасла штанга, а затем мяч просвистел в паре сантиметров от нее.

Превратить в гол удалось другой эпизод. Главный ливерпульский бомбардир Мохаммед Салах на фланге откликнулся на длинный вертикальный пас от партнера, протащил мяч в штрафную и прострелил вдоль ворот. Завершил момент выбежавший из-за спин оппонентов Гакпо.

Игроки «Сити» же, получая мяч, не могли дойти с ним и до центра поля, всякий раз оказываясь жертвами бешеного прессинга соперников и враждебно настроенных болельщиков.

Вспоминается лишь слабенький удар Рико Льюиса, который толком не потревожил вратаря Куивина Келлехера.

Во втором тайме «Манчестер Сити» прибавил, но для гола этого не хватило. «Ливерпуль», даже не владея мячом, все равно контролировал игру. Снять вопросы о победителе матча команда смогла минут за 15 до его завершения: Мохаммед Салах, загубивший до этого пару шансов, реализовал пенальти.

Таким образом, «Ливерпуль» добился внушительного преимущества в турнирной таблице чемпионата. Занимающий вторую строчку «Арсенал» по-прежнему отстает на девять очков, как и идущий за ним по пятам «Челси». «Манчестер Сити» позади аж на 11 баллов. Команда Пепа Гвардиолы опустилась на пятую позицию, место в топ-4 она по дополнительным показателям уступает «Брайтону».

Впрочем, короновать «Ливерпуль» еще очень рано.

Позади лишь треть сезона, а на дистанции девятиочковый отрыв может оказаться не таким уж значительным. Тот же «Манчестер Сити», который рано или поздно наверняка выйдет из кризиса, два года назад триумфально завершил погоню за «Арсеналом», набрав за последние 20 матчей чемпионата на 13 очков больше лондонцев.

Роман Левищев