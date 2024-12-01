Экс-глава Чернушки не смог избраться в местную думу

На отложенных выборах в думу Чернушинского городского округа в одномандатном округе №10 победил кандидат от «Единой России», завхоз Чернушинской районной больницы Вадим Канафин. Как сообщается в telegram-канале избирательной комиссии Пермского края, господина Канафина поддержали 50,16% избирателей. Экс-глава Чернушки, директор ООО «ЭнергоИнвест», самовыдвиженец Иван Ратегов также баллотировавшийся в округе №10 в думу не прошел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Кроме господина Канафина и господина Ратегова в отложенных выборах участвовали 6 кандидатов: инженер-технолог УМП «Водопроводно-канализационное хозяйство» Наталья Афонина («Справедливая Россия»), зоотехник-селекционер ООО «Совхоз Дружный» Наталья Кирова (КПРФ), начальник производственно-технического отдела заводоуправления ООО «Чернушкастройкерамика» Ирина Исламова (самовыдвижение), директор ООО «АМП» Кристина Куланова (самовыдвижение), индивидуальные предприниматели Антон Поздеев (самовыдвижение) и Кира Тимганова (самовыдвижение).

Выборы в думу Чернушинского городского округа по округу №10 должны были состояться в сентябре, в единый день голосования. Однако, действующий спикер думы, замдиректора ООО «Унидорстрой» Андрей Галиханов, выдвинутый «Единой Россией», отказался участвовать в выборах по состоянию здоровья. В результате в округе остался лишь один кандидат — представитель ЛДПР, пожарный Константин Булышев и голосование было отложено.